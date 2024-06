Adel Mechaal evita una hecatombe en les semifinals dels 1.500 metres

El palamósí Adel Mechaal, amb un quart lloc en la seva sèrie de semifinals, va accedir a la final dels 1.500 metres dels Europeus de Roma.

Trenta-set hores després de disputar la final dels 5.000 metres, en la qual va ser quart, Mechaal va tornar a saltar a la pista de l'Estadi Olímpic de Roma per córrer les semifinals dels 1.500.

Mechaal va començar molt bé la cursa, fins i tot va anar en primera posició durant gran part del recorregut, però el final se li va fer molt llarg i va acabar sent avançat per tres atletes per entrar quart amb un temps de 3.44.19, la seva pitjor marca de la temporada fins al moment en la distància, ja que en les tres curses anteriors, havia baixat de 3.36.

El més ràpid va ser el britànic Neil Gourley amb 3.44.05, marca de la temporada.