Vine a Climbing Madrid i posa la teva carn Discarlux a la graella

La proteïna és un dels nutrients principals que necessita el nostre cos i juntament amb els carbohidrats i els greixos li aporten la benzina necessària per funcionar. Les proteïnes d'alta qualitat contenen tots els aminoàcids essencials i són riques en aminoàcids de cadena ramificada (BCAA). Concretament, la leucina és un dels BCAA que té un paper fonamental en el creixement muscular i la recuperació després de l'exercici de resistència i força. Les proteïnes es poden trobar en diferents aliments tant d'origen animal com vegetal, per exemple, la carn vacuna és una bona font d'aminoàcids de cadena ramificada i tenen un contingut de 2,6 g de leucina. Cal assenyalar que la carn vermella aporta al nostre cos minerals essencials com el ferro, el magnesi, el zinc o el potassi. També conté vitamines del grup B, especialment la vitamina B12, que ens ajuda amb la formació dels glòbuls vermells.

Si vols ingerir la quantitat de proteïnes que el teu cos necessita i, sobretot, de qualitat, a Discarlux pots trobar carn gurmet en línia amb un servei personalitzat i exclusiu.

¿Com et pots recuperar després d'escalar?

La carnisseria en línia Discarlux és present a l'esdeveniment més esperat per als amants de l'escalada, Climbing Madrid, que s'està celebrant a Arroyomolinos (Madrid) fins al 16 de juny. Allà té una carpa on estan preparant hamburgueses per als assistents perquè puguin reposar forces després d'una jornada d'escalada. I és que, un cop realitzat l'esport, els músculs necessiten que els donem els nutrients necessaris per començar el procés de recuperació i la proteïna ens ajudarà a reposar glucogen. Hi ha estudis que apunten que consumir proteïna després d’una jornada d’escalada, afavoreix la síntesi proteica ajudant a recuperar el deteriorament produït per l’esforç físic.

Però la qualitat d'aquestes proteïnes també és essencial, per això a Discarlux treballen per oferir els millors productes nacionals i europeus. El producte es manté refrigerat en tot moment i l'envasen al buit perquè la carn arribi fresca a cada llar assegurant la cadena de fred. José Portas, un dels fundadors de Discarlux, assegura que “hem dissenyat un obrador de burgers de primer nivell mundial amb una producció de 7.000 kg setmanals de burgers amb carns de vaca, bou, angus i wagyu en tots els formats possibles, i, a més, hem aconseguit mantenir la qualitat que ens ha diferenciat de la resta”.

DISCARLUX / .

¿Per què Discarlux?

Discarlux va néixer l'any 2005 de la mà de José Portas i Carlos Ronda, com a especialista en carns vermelles d'alta qualitat. Des de Madrid, donen un servei nacional i internacional tant a restaurants i rostidors, com a hotels, botigues especialitzades, supermercats i carnisseries. Discarlux es distingeix per ser una de les primeres a oferir carn vacuna d'alta gamma, i per fer talls i maduracions innovadores que han marcat un abans i un després al mercat. Carlos Ronda assegura que “cada tall té el seu propi valor, però no negarem que el nostre vaixell insígnia sempre serà el llom del qual surten les famoses costelles, però donem molt valor a altres talls, com el filet, l'agulla, la presa, la picanya que està molt de moda, l'entranya… cal donar valor a tota la vaca o el bou”. Cada setmana seleccionen la millor carn de bou i vaca vella en escorxadors de Galícia i el nord de Portugal. A més, importen carns d'alta gamma europea que seleccionen en escorxadors de Polònia, Holanda i Alemanya.

Gaudeix de tots els beneficis de la carn vacuna i rep-la amb comoditat a casa. Pots comprar carn gurmet en línia a la seva pàgina web.

¡Les hamburgueses de Discarlux us esperen a Climbing Madrid!