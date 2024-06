Bàsquet Girona-Uni: Un acord més difícil del previst

Bàsquet Girona i Uni continuen negociant un acord de fusió que ha acabat sent més complicat del que es preveia. La voluntat de tots dos clubs és la mateixa que quan Marc Gasol i Cayetano Pérez van començar les converses mesos enrere, unir-se i compartir esforços, però el temps pressiona cada vegada més, fins al punt que segons ha pogut saber aquest diari, ja no es descarta que l’operació s’ajorni fins la temporada 2025/26 i així hi hagi més marge per deixar-ho tot lligat. Els dos clubs necessiten començar a desencallar coses (el Bàsquet Girona ja ha presentat Fernando San Emeterio, ha ratificat Fotis Katsikaris i ha fitxat Juan Fernández, però l’Uni només ha comunicat baixes) i, per altra banda, a primers de juliol, com a molt tard, s’hauria de comunicar a la FEB qualsevol canvi que afectés l’equip de Lliga Femenina.

«Som-hi Uni! (himne oficial. Uni Girona». I adjunt, l’enllaç a Youtube on es pot escoltar la cançó de Parellop que des de l’octubre de 2021 acompanya el club. Aquest va ser el misteriós missatge que el president de l’Uni, Cayetano Pérez, va penjar dissabte a la nit a la xarxa social X, en plena negociació amb el Bàsquet Girona per a una possible fusió que, de moment, encara no s’ha concretat tot i que fa un parell de setmanes semblava molt ben encarrilada. El temps que les dues parts s’havien donat per prendre una decisió, la primera quinzena de juny, s’esgota en pocs dies, però hi segueixen havent molts temes per concretar a sobre la taula. No és la primera vegada que Cayetano Pérez fa servir X per enviar missatges encriptats. El 5 de maig, després que l’equip de Roberto Íñiguez quedés eliminat pel Perfumerías Avenida a les semifinals de la lliga (82-51 a Würtzburg), va piular: «Enhorabona Avenida, avui heu sigut molt millor que el nostre equip. Fins aquí aquesta difícil temporada per a totes les que formem aquest club. Molts ànims i espero que ens veiem la propera temporada». Un parell de dies més tard d’aquell «espero que ens veiem», transcendien les converses per a una possible fusió, que es veu amb bons ulls tant des de l’Ajuntament com des de la Diputació de Girona.

L’operació semblava ben encarrilada, fins al punt que va circular per la ciutat que dijous passat, 6 de juny, seria el dia de l’oficialització. Va arribar el dia, i no es va produir cap anunci, mentre les converses seguien i, de fet, encara segueixen. En tot aquest temps el Bàsquet Girona ja ha començat a perfilar la propera temporada: ahir es tancava el primer fitxatge (Juan Fernández, del Breogán) i abans s’havia incorporat Fernando San Emeterio a la direcció esportiva i s’havia ratificat el tècnic Fotis Katsikaris. Aviat hi haurà novetats sobre la campanya d’abonaments.

L’Uni, en canvi, més enllà de baixes (Tolo, Labuckiene, Nicholson, Magarity i Bertsch), no ha donat detalls sobre la propera temporada. Se sap que s’ha fet una oferta de renovació a Pablo Íñiguez, que veu bé, tot i que no s’ha oficialitzat. En paral·lel hi ha operacions ben encarrilades per incorporar la base sueca Klara Lundquist (Sodertalje) i les franceses Christelle Diallo (Saragossa) i Mamignan Touré (Montpeller).

