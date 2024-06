Chema Moreno, nou davanter de l'Olot

Chema Moreno es converteix en la quarta cara nova de la Unió Esportiva Olot per al curs 2024-25. El davanter madrileny de 31 anys té un extens currículum a Segona B. Prové del CFB Futur, amb qui recentment ha disputat la promoció d’ascens a Primera RFEF. Tot i ser nascut a Madrid, Moreno ja fa un temps que s’ha establert a Catalunya i és a on ha format una família. Ha viscut a Vic, té residència a Ripoll i parla perfectament el català.

Jose María Moreno López va debutar amb 18 anys a Tercera Divisió amb el CF Trival Valderas. A partir d’aquí va seguir al RCD Carabanchel, Alcorcón B i CD Navalcarnero, amb qui va fer el salt a la divisió de bronze (2016-17). Tot seguit pas pel CD Lealtad i i el CD Izarra abans de trepitjar territori català amb el CF Badalona (2019-2021). Dues temporades al conjunt escapulat (7 gols) per després firmar per la UD Alzira i la Peña Deportiva d’Eivissa, clubs on va firmar 7 gols en cadascuna de les campanyes. El curs passat el va començar a la RB Linense i en el mercat d’hivern va reforçar el CF Badalona Futur, amb qui va marcar 3 gols i va disputar el play-off d’ascens a Primera RFEF.