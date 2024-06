Migna Touré (Montpeller) obre el capítol de fitxatges de l'Spar Girona

Ha passat més d'un mes des que l'Spar Girona va acabar la temporada, caient a les semifinals de la lliga contra l'Avenida, i en tot aquest temps només s'havien anunciat sortides (Tolo, Bertsch, Nicholson, Magarity, Labuckiene i Etxarri). Però aquest vespre ha caigut el primer fitxatge per al curs que ve, avançat fa un parell de setmanes pel Diari de Girona. Es tracta de l’escorta de 29 anys i d’1,82 metres Mamignan Touré, una internacional francesa tant en 5x5 com en la modalitat de 3x3 que ha jugat les últimes quatre campanyes al Lattes Montpeller, amb qui ha fet 11,1 punts de promig per partit a la lliga i 12,3 a l’Eurocup. També havia passat pel Landes, el Niça i el Lió, entre d’altres.

Laia Palau, directora esportiva, ha valorat la nova incorporació: "És una jugadora francesa procedent del BLMA, que també juga amb la selecció francesa i el 3x3. Una jugadora física, talentosa, amb capacitat de córrer contraatacs, capacitat de generar-se cistelles i desbordar en l’1 contra 1. Molt bona defensora. Crec que les seves característiques físiques fan que sigui una jugadora atractiva en els ulls de l’espectador. Ens donarà un punt més d’agressivitat pel que fa a la temporada passada". L'Uni té d'altres operacions ben encarrilades com les de la pivot francesa Christelle Diallo (Saragossa) i la base sueca Klara Lundquist (Sodertalje).