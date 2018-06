Així serà el cotxe del futur

El cotxe del futur està més a prop del que sembla, ja que la majoria d´avenços que incorporarà s´estan utilitzant ja en alguns models de l´actual mercat. Un exemple és la propulsió elèctrica, cada vegada més estesa i utilitzada en tot el món; la connectivitat, indispensable ja en qualsevol cotxe del mercat; autonomia, de nivell 3 ja en alguns cotxes com l´Audi A8; o la intel·ligència artificial amb la qual els vehicles aprendran dels nostres gustos i costums per prendre decisions per si mateixos en el nostre benefici. Aquest últim punt se sustentarà a més en l´anomenada "internet de les coses", que permetrà que els cotxes es comuniquin de forma autònoma amb altres cotxes, semàfors o centrals de trànsit per aconseguir una conducció més segura i efectiva.



Propulsió lliure d´emissions contaminants



Si hi ha una cosa clara és que el cotxe del futur estarà propulsat per electricitat; una altra qüestió és com s´alimentaran aquests propulsors. Avui dia la tecnologia més estesa i utilitzada és la de bateries d´ió liti, però el seu gran pes, alt cost i lenta recàrrega fan que sigui bastant improbable que sigui el sistema utilitzat en el futur. En els propers anys segur que apareixeran nous acumuladors d´energia més barats, lleugers i de major capacitat, que elevaran exponencialment la limitada autonomia dels cotxes elèctrics de l´actualitat, alhora que optimitzaran el seu rendiment i dinamisme.

Aquesta tecnologia conviurà gairebé amb tota seguretat amb la pila de combustible, que ja avui està desenvolupant-se en alguns prototips i fins i tot està disponible en vehicles comercialitzats com l´Honda Clarity o el Toyota Mirai. Aquest sistema té moltes similituds amb l´elèctric de bateries de ió liti, però es diferencia principalment en el fet que el d´hidrogen produeix la seva pròpia electricitat a partir de la reacció resultant entre l´oxigen atmosfèric i l´hidrogen, que serà el combustible que s´emmagatzemarà al dipòsit del cotxe. Un gran avantatge, i tota una garantia per al futur, és que l´hidrogen, al contrari que els combustibles fòssils, és il·limitat i després de la seva utilització tan sols s´expulsa vapor d´aigua.



Conducció autònoma



El que sí sembla estar cada vegada més clar és que el cotxe conduirà sol, de manera que l´usuari prendrà el control només quan ho desitgi. Aquesta capacitat de maniobra es mesura amb diferents nivells. El nivell 1 és una lleu ajuda al conductor que ja està disponible en molts models, com el control de creuer o l´ajuda de manteniment de carril. El nivell 2 ja es considera de cotxe semiautònom, ja que el vehicle és capaç de mantenir-se al carril escollit i regular la velocitat respecte a altres usuaris de la via, però de tant en tant o en situacions imprevistes exigeix el control del conductor. En el nivell 3 el cotxe ja té capacitat de decisió. Sempre i quan siguin entorns senzills, com llargues rectes d´autovia o autopista, el cotxe pot no només mantenir-se al carril sinó canviar-se del mateix quan ho cregui oportú i avançar o deixar-se avançar per altres vehicles. Això sí, fins i tot amb aquesta capacitat de decisió l´última responsabilitat la té el conductor, que no ha de despreocupar-se de la conducció. Tot el contrari que en el nivell 4, on el cotxe ja té autonomia completa. En entorns controlats, el cotxe ha de prendre totes les decisions sense necessitat d´atenció de l´usuari, sempre que la resta de cotxes respectin completament les normes de circulació. El nivell 5 és l´últim estipulat pel ara i, per tant, el que es preveu que tingui el cotxe del futur. En aquests vehicles l´usuari tan sols ha de fixar un destí, si el mateix cotxe no ho ha fet ja per ell mateix, i sense cap interacció del mateix recorrerà el trajecte i fins i tot s´aparcarà sol, ja que ni tan sols necessitarà que hi hagi algú en el seu interior.



Connexió V2V



L´autonomia total dels cotxes està pràcticament condicionada a l´arribada de les xarxes 5G que permetin posar en marxa l´anomenada "internet de les coses". És un terme que es refereix a la capacitat que tindran els objectes d´estar interconnectats entre ells mitjançant internet. Igual que ja hi ha neveres que per elles mateixes es connecten als servidors dels supermercats per demanar llet quan detecten que s´acaba, els cotxes estaran comunicats amb altres cotxes per comunicar la seva trajectòria, velocitat o intencions, per tal d´evitar possibles col·lisions. Però la comunicació no només serà "vehicle to vehicle" (V2V), sinó que aquests al seu torn estaran en contacte amb semàfors, senyals de trànsit, o càmeres de seguretat, per reduir a zero el risc d´accident, sempre que es tregui de l´equació l´imperfecte factor humà.



Connectivitat intel·ligent



Una de les tecnologies que més ha avançat en els últims anys en el sector automobilístic és la de la connectivitat, fins al punt de convertir els cotxes en una extensió dels smartphones dels seus usuaris. Amb la seva pròpia xarxa wifi, els cotxes poden executar en les seves interfícies les aplicacions que se solen utilitzar en els telèfons mòbils, perquè els ocupants del vehicle segueixin connectats als seus contactes, agendes, xarxes socials, aplicacions de música, etc. Però en el futur, i gràcies al fet que els conductors ja no hauran d´estar pendents del maneig del vehicle, l´habitacle es convertirà pràcticament en una oficina on podran seguir totalment connectats a les seves vides i tasques. Amb aquesta finalitat, els elements de conducció com el volant o els pedals s´amagaran per deixar un espai lliure més gran, els seients podran girar-se per enfrontar-se als altres ocupants, i fins i tot les finestretes del cotxe podrien convertir-se en grans pantalles tàctils.

Però això no serà tot, ja que a més els cotxes, mitjançant intel·ligència artificial, aprendran dels gustos i costums dels usuaris, adequant l´entorn a les seves necessitats, prenent decisions per ells pel que fa accions a la xarxa, i fins i tot realitzant trajectes predefinits perquè els ocupants estiguin cada dia puntuals al seu lloc de destí sense ni tan sols haver-ho fixat en el navegador.