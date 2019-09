Les barbes ja tenen també el seu dia internacional

La barba està de moda, és innegable. S'ha convertit en la insígnia pràcticament de la masculinitat, imprescindible tant en l'estil més dandi com per als hipster o drapaires, per això mateix no és d'estranyar que s'hagi declarat el primer dissabte de setembre com el World Beard Day, la qual cosa significa el dia internacional de la barba.

La celebració té el seu origen en la cultura vikinga, on la barba feia d'abric natural però també era un sinònim de força, masculinitat i orgull. Avui dia ha evolucionat per a convertir-se en un autèntic complement més, tan important com el nostre cabell.

Però no sempre és tan fàcil lluir una barba tan poblada com la dels antics víkings i és per això mateix els avanços, tecnologia i cirurgia també han arribat a les barbes. Avui les clíniques especialitzades ofereixen retoc de barba, dirigida a homes que només necessitar emplenar petites àrees on no els surt pèl; farciment de barba, per dotar-la de més densitat; i superpoblada, per semblar un llenyataire canadenc.