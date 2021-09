El pare de Britney Spears hauria traspassat totes «les línies vermelles» en el control ferri de la vida privada de la seva filla, de la qual té la seva tutela legal des de fa 13 anys. Pel que sembla, Jamie Spears hauria contractat els serveis de l’empresa de seguretat israeliana Black Box Security per instal·lar a l’habitació de la cantant un sofisticat sistema per monitoritzar i espiar tots els seus moviments i converses telefòniques amb el seu promès, Sam Asghari, amb els seus fills i amics.

Amb el telèfon punxat i el sistema de gravació a la seva habitació, el pare de la princesa pop tenia accés instantani a tot el que passava en la vida privada de la cantant.

Ara, un antic executiu de la companyia de seguretat que va instal·lar aquests dispositius d’espionatge, Alex Vlasov, ha passat a ‘The New York Times’ part d’aquestes gravacions fetes en secret durant anys a l’habitació de Britney i al seu telèfon mòbil, i que es passaven puntualment transcrites al pare de l’artista.

Segons explica el rotatiu en el reportatge ‘Controlling Britney Spears’, Jamie va requerir que la seguretat personal de la seva filla (a qui ell mateix va contractar) registrés tots els seus moviments, incloent-hi les interaccions privades a la seva habitació, que anaven des de converses amb els seus dos fills i el seu nòvio fins a les que tenia amb el seu exadvocat, Samuel Ingham. L’estat de Califòrnia, on viu Britney i la seva família, és un estat on es requereix el consentiment de les dues parts per gravar converses.

«Invasió horrible de la privacitat»

«Totes les seves accions van ser dins dels paràmetres de l’autoritat conferida pel tribunal. Les seves accions es van realitzar amb el coneixement i consentiment de Britney, la seva advocada designada pel tribunal , i / o la cort. L’historial de Jamie com a tutor, i l’aprovació de les seves accions per part de la cort, parlen per si mateixos», ha respost l’equip d’advocats del senyor Spears al ‘NYT’.

No obstant, per l’advocat actual de Britney, Mathew Rosengart, els fets revelats pel rotatiu descriuen una «invasió horrible i inconcebible de la privacitat de la seva filla adulta» [Britney té 39 anys].

«La gravació o el monitoratge no autoritzat de les comunicacions privades de Britney, especialment les comunicacions entre advocat i client, que són una part sacrosanta del sistema legal, representen una violació desmesurada i vergonyosa dels seus drets de privacitat i un exemple sorprenent de la privació de les seves llibertats civils», ha afirmat Rosengart en un comunicat. «Col·locar un dispositiu d’escolta al dormitori de Britney seria particularment horrible i corrobora gran part del seu convincent i commovedor testimoni. El senyor Spears ha creuat totes les línies insondables», ha assenyalat. Per aquest motiu, demana que aquest mateix dimecres «sigui suspès» com a tutor.

Nova cita davant el jutge

Per això, tant Rosengart com la cantant han sol·licitat que li sigui retirada immediatament a Jamie la supervisió de la tutela, a tot estirar aquest dimecres, 29 de setembre, el mateix dia de la pròxima cita de l’estrella davant el Tribunal Superior de Los Angeles.

Jamie Spears ha controlat els negocis de la seva filla des del 2008, quan va establir una tutela després que ella patís un col·lapse mental. Sota aquesta tutela ha dictat els seus assumptes personals, mèdics i financers.

Des del juny passat, la cantant de ‘Stronger’ va intensificar els seus esforços per alliberar-se de la tutela del seu pare.

En un moviment sorpresa a principis de setembre, Jamie Spears va dir que recolzava el final de la tutela, però que llavors hauria de tutelar la seva filla una altra persona.