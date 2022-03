El cantant de Camela, Dionisio Martín Lobato, està aquests dies en el punt de mira per un escàndol familiar. L'artista hauria ignorat «des de sempre» a un fill que va tenir fa 30 anys amb trastorn de l'espectre autista (TEA). La mare, Gema Moreno, ha declarat a la revista Pronto que la Justícia va reconèixer al seu fill Daniel com a descendent del vocalista, però que ell sempre es va desentendre. «Jo tenia 16 anys acabats de complir i ell 20. Dioni, mai més ben dit, va començar a entabanar-me, em va jurar que no tenia xicota i el vaig creure. Vam estar junts nou mesos i em vaig quedar embarassada. Quan li ho vaig dir em va respondre que no li ho expliqués a ningú. Es va desentendre totalment de mi i del naixement del nostre fill. Em va deixar tirada i fins i tot va amenaçar de difondre que m'havia ficat al llit amb tots els nois del barri... Em va fer molta por. Vaig intentar continuar fent la meva vida, però la meva mare es va adonar que em passava alguna cosa. Vam anar al metge i ja estava embarassada de set mesos i mig», explica la mare en una entrevista.

Va ser en complir els tres anys quan a Daniel li van diagnosticar autisme, la qual cosa va sumar la necessitat de portar al petit a teràpia. Gema Moreno diu que, en conèixer la notícia, Dioni es va posar «molt nerviós» i es va afanyar a fer-se una prova d'ADN, que hauria sortit positiva, encara que va seguir sense demostrar «el menor interès» pel nen. Tant és així, que la mare explica que «fins fa no gaire» ha hagut de dependre dels diners dels seus pares per viure, ja que, encara que el jutge va sentenciar que Dioni havia de pagar-li una pensió, no sempre complia. Aquesta complicada situació hauria comportat per la dona problemes en la seva salut mental. «Porto tota la vida medicada, per les meves depressions i els meus atacs d'ansietat», reconeix la mare de Daniel.