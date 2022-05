Després d’haver de posposar la 4a edició de<strong> Cosmobeauty Barcelona</strong>a causa de l’emergència sanitària per la pandèmia de covid, aquest cap de setmana torna una de les fires nacionals i internacionals més destacades del món de la bellesa i la imatge. Totes les novetats en tall, color, tractaments, salut capil·lar, pestanyes, barberia, maquillatges, recollits i art a les ungles que venen fins a finals d’aquest any i el que ve es donen a conèixer aquest cap de setmana, del 7 al 9 de maig a la Fira Gran Via de Barcelona.

Als més de 10.000 m2 d’exposició en àrees segmentades per categories, es reuniran més de 1.000 marques expositores de diferents països i continents. S’espera que hi acudeixin més de 35.000 visitants professionals, cosa que suposarà el retorn a xifres anteriors a la pandèmia.

És l’escenari perfecte per a un repte mundial sense precedents, en què 14 prestigiosos professionals, amb un destacat palmarès de premis nacionals i internacionals, posaran a prova el seu talent i habilitat fent un tall de cabells amb els ulls totalment embenats.

Tan sorprenent ‘challenger’ tindrà lloc diumenge, dia 8 de maig, i cada participant elegeix el seu model i tall, i es poden realitzar des de sofisticats treballs de degradat a talls clàssics o fins i tot dibuixos.

Revolució d’estils

I és que després d’aquests anys en què la mascareta era la protagonista dels nostres ‘looks’, arriba tota una revolució d’estils i novetats que ben aviat veurem als carrers i que es presenten aquest cap de setmana.

Influències com els ‘hair Tatto’, art efímer, amb els cabells com a matèria primera, no només per a ells sinó també per a elles quan vulguin sorprendre en un recollit, amb un clatell tatuat, per exemple, amb un mandala, un dibuix o la imatge d’algú important en la seva vida, seran presentades per Iván Fernández, l’arxipremiat barber expert en aquest art capil·lar.

Al saló es presentaran els talls més de moda: els ‘pixi’, ‘short’, ‘curved bob’, supertendència; ‘wavy bob’ i ‘curly bob’... I també els tints que venen. Colors com el ‘golden rose’, platinats, ros oliva, per combinar amb metxes ‘teasylights’ o ‘block to rock’, o les metxes partides combinades amb colors...

Quant als nois, els ‘barber looks’ arriben carregats de canvis interessants, com són els ‘skin fade’, esvaïts o degradats, i els ‘razor fade’, ‘low fade’, ‘midi fade’ i ‘high fade’, tendències de cabells mitjans i llargs masculins en ‘mullet’ i el ‘shag’, que ja s’estan veient, entre els mes destacats actors de moda.

Tractaments biotecnològics

Sens dubte la salut capil·lar és la gran protagonista d’aquesta edició de Cosmobeauty, on es presentaran formulacions biotecnològiques en els tractaments capil·lars, colors tractants i ‘styling’ amb matèries primeres orgàniques, i cuidant també la salut del planeta.

L’‘art nail’ també ha arribat per quedar-se, si bé les tendències que venen apunten més a estils minimalistes i dolços.

A més, sota el marc de la fira se celebren els premis Gaudí Beauty Awards (diumenge, 8), que reten homenatge als professionals del sector de la bellesa que s’han distingit al llarg dels anys en l’àmbit professional tant pels seus valors com per la seva trajectòria. Els guardonats en aquesta edició són: Lluís Llongueras, Manuel Mon, Josep Pons i Rafael Pagès (a títol pòstum), entre d’altres...