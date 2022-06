En els darrers dies moltes són les veus que xerren relacionant el jugador del Betis Marc Bartra amb la influencer Jessica Goicoechea; una cosa que sembla que no està agradant a la catalana, i ha volgut deixar clar si té o no una relació amb el jugador català, a qui la premsa no para d'atribuir-li romanços des de la separació amb Melissa Jiménez. Bartra ha negat totes i cadascuna de les relacions que se li han atribuït.