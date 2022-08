Una de les incògnites d’una de les notícies d'aquest estiu, la separació de Gerard Piqué i Shakira i la relació del blaugrana amb una estudiant de relacions públiques que treballava per a ell, ha sigut revelada. Es tracta de la identitat de la jove. El diari britànic The Sun publica el seu nom: Clara Chia Marti, una jove de 23 anys que el futbolista hauria conegut quan ella era cambrera i que més tard va contractar per a la seva productora Kosmos, on continua treballant.

Si bé la ruptura amb Shakira es va produir al juny, la publicació assegura que l’esportista i l’estudiant fa bastant temps que es veuen. «Gerard i Clara s’han estat veient durant mesos. Ella és una estudiant que també treballa per a ell a la seva oficina, organitzant esdeveniments. Han mantingut la seva relació en secret, però tots els que els envolten saben el que està passant». Sense rastre a les xarxes I continua: «La gent l’ha ajudat a mantenir la relació en secret i ha esborrat els comptes de Clara a les xarxes socials perquè no puguin trobar fotos d’ella. Només això fa que els seus companys pensin que va de debò». El 6 de juliol passat les Mamarazzis ja confirmaven a El Periódico de Catalunya, del mateix grup editorial de Diari de Girona, que la jove, «identificada com a C. i de la qual estan informant des de l’exclusiva del passat 1 de juny, treballa a Kosmos, l’empresa de Piqué. Però, en contra del que s’ha fet públic en altres mitjans, no és la mà dreta del futbolista a la firma, sinó una empleada més. De fet, és una de les últimes incorporacions que s’han fet a Kosmos després dels bons resultats que l'empresa ha tingut. I afegeixen que tots dos miren de mantenir una relació laboral molt discreta i que amb prou feines es relacionen a la feina.