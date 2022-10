La Costa Brava dels anys 70 sedueix la 080 Barcelona Fashion

El recinte modernista de Sant Pau, a Barcelona, va convertir-se ahir a la tarda, durant uns minuts, en la Costa Brava dels anys 70, en un ambient de «sofisticada bohèmia». L’obertura de la prestigiosa passarel·la 080 Barcelona Fashion incloïa la desfilada de l’única representant gironina que hi participa, All That She Loves, de la calongina Clara Esteve, que al costat de les altres firmes escollides per l’estrena, Escorpion, Lola Casademunt by Maite i els més novells Tíscar Espadas i Amlul, van fer una clara aposta pels colors vius i les lluentors de cara a la moda d'aquesta primavera estiu 2023. Esteve hi va presentar la col·lecció «La Maison», que trasllada al públic l’imaginari d’una Costa Brava de fa mig segle, amb teixits fluids, sedes, cotons i llis. «Estem supercontents per com ha sortit tot, i ha sigut molt emocionant recuperar la presencialitat», apuntava la dissenyadora gironina, que cinc anys després de crear la marca, cada cop està més consolidada amb la seva decidida aposta per la sostenibilitat i el procés de tintura en peça. Entre les models d’All That She Loves Esteve va destacar la presència de Neus Bermejo, embarassada de set mesos, i de Lorena Duran, «una model curvy», per presentar «un càsting divers en cossos i talles».

Vestir de forma elegant i sofisticada però d’una forma més senzilla i informal. Això és el que es coneix com a effortles chic, i aquí és on van les propostes d’All That She Loves, que si a Canàries la setmana passada va presentar moda de bany, ahir a Barcelona es va centrar en vestits llargs i tops que deixen l’esquena a l’aire, camises i pantalons fluids, kimonos de seda, faldilles, pareo, shorts, conjunts de túnica i pantaló, jerseis escalats amb caputxa i sense, pantalons... tot amb un denominador comú: l’aposta mediterrània amb esperit casual. I amb banda sonora en directe amb Delight, i els complements de les sandàlies metalitzades de la firma menorquina MIBO i la bijuteria del canari Domingo Ayala. En cinc anys Clara Esteve ha passat de dissenyar 300 banyadors a proposar aquest 2022 més de 9.000 peces de roba per a dona per a tot l’any. L’octubre és el mes de les passarel·les. La setmana passada va ser a Canàries i ahir a Barcelona. Són les dues grans cites per a la marca, i més aquest any, recuperant la presencialitat perduda per la pandèmia. Esteve sempre ha defensat que es pot crear moda cool des de la Costa Brava, des de Calonge, i que d’allà en surt la seva inspiració. Per això la nova col·lecció té aquesta marcada picada d’ullet als estius de fa mig segle. L’escenari que va traslladar a la passarel·la de Barcelona era, per tant, aquest: «Hi ha festa a la discoteca del jardí, les boles de cristall llancen les seves espurnes metàl·liques des del sostre del porxo i sona música dels anys 70. Els cotxes dels convidats es bandegen en la gran avinguda de pins de l’entrada i la casa il·luminada sembla un far d’alegria. A baix, a la cala, se sent el trencar de les onades sobre les roques de la Costa Brava». Ambient bohemi i sofisticat, que va provocar sorpresa i seducció. Escorpion, Lola Casademunt by Maite, Tíscar Espadas i Amlul van ser les altres firmes que van desfilar ahir al recinte modernista de Sant Pau amb la calor del públic i els enyorats aplaudiments. L’acolorida proposada «Eufòria» de la catalana Escorpion va ser l’encarregada de trencar el gel.