La ruptura entre Gerard Piqué i Shakira sembla que continuarà interessant durant molt de temps.

Després d'una dura lluita, tots dos han decidit quin serà el destí dels fills que tenen en comú. Ara bé, sembla que lentament Shakira va deixant una reguera de pistes sobre quins van ser els motius de la ruptura. En bona mesura gràcies al videoclip de "Te Felicito" que compartia amb Rauw Alejandro. Ara, en una entrevista per al programa britànic "This Morning" sembla aclarir encara més els dubtes.

Així, a la cantant de Barranquilla se li va preguntar pel moment en què al videoclip obre la nevera mentre canta "La teva ferida no em va obrir la pell però sí els ulls". En aquell mateix moment, Shakira es troba amb el cap de Rauw Alejandro. A l'entrevista assegura que el que feia en aquesta nevera era "trobar la veritat". Per això moltes persones semblen haver conclòs que allà va ser on va trobar proves d'una suposada infidelitat per part de l'exfutbolista. En realitat, tot sembla que apunta a ser una mica més figurat.

Shakira i Piqué van protagonitzar la notícia de l'estiu quan van anunciar a través d'un comunicat que es divorciaven. Des de llavors, tots dos han estat el centre de la premsa del cor de tot el país i s'han analitzat amb força detall tots els seus moviments.