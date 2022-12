Emocions de quilòmetre zero amb denominació de l’Empordà

Vendre emocions de quilòmetre zero des del cor del Baix Empordà és possible. I més encara a pocs dies de Nadal, quan tothom busca el regal més adequat. És una iniciativa de dues emprenedores gironines, Marta Xuclà i Piluca Paulí. Una és interiorista i gestora d’obra especialitzada en restauració de masies i muntatges efímers; l’altra, tècnica en Relacions Públiques i Empreses d’activitats turístiques, i experta en Comunicació i Protocol.

Fruit de que es van trobar va néixer Gla Empordà, una botiga, o com a elles els agrada més dir, un «espai» situat a La Bisbal que ha complert cinc anys a través del qual reivindiquen el territori en àmbits com l’artesania, la gastronomia, la decoració o els mobles.

«Volem comunicar territori», assegura Piluca Paulí, que defineix el projecte com «un espai de difusió de cultura i artesania, amb objectes que comuniquen coses, productes gastronòmics creats del paisatge, i la voluntat de captar les essències de l’Empordà». I això es pot fer a través d’unes espelmes de figueres i vinyes, de mobles, herbes per condimentar els millors plats, objectes artesans produïts a la comarca o de materials elaborats amb suro de les Gavarres. No en va un dels eslògans del centre és «la casa de l’artesania», perquè tot el que s’hi pot trobar és de quilòmetre zero. Xuclà i Paulí, a més, tenen diverses marques, com Empordà Vita, que ofereix experiències a la carta, de tota mena, a la comarca; Herbes de l’Empordà i Corkingla, la firma que s’encarrega dels productes fets amb suro. «Seleccionem experiències singulars, escapades, oferint tot quant coneixem i volem de l’Empordà, la seva gent, cultura, els productes de la terra i els seus paisatges infinits», apunta Xuclà.

Però què té l’Empordà que hagi seduït aquestes dues emprenedores? Segons Piluca Paulí «una estètica, una ànima... fa la sensació de vida i pau, de paisatge», i això, apunta, no té preu. A més ella, que ha viscut a Cuba i a Mèxic, ho descobreix «amb mirada estrangera» perquè a vegades des del propi territori costa veure el valor de tot el que es té. «És la millor manera de trobar tresors», assenyalen. Des de fa deu anys Paulí impulsa Empordà Vita, i en fa cinc va creuar-se amb Xuclà, que en la seva feina d’interiorista buscava petits objectes de cortesia per un projecte que estava desenvolupant. D’aquella trobada en va néixer Gla Empordà «per posar humilment en valor l’artesania de quilòmetre zero i vendre autèntiques emocions». Turistes francesos, alemanys i de països nòrdics figuren en la seva agenda de clients i valoren de manera excepcional aquesta producció amb denominació d’origen empordanesa.

El projecte va celebrar a primers de desembre el cinquè aniversari, havent estrenat, a més, a l’agost, un nou espai a la plaça president Macià de La Bisbal. «Busquem allò diferent i allò original, sempre fet per artesans locals», detallen les empresàries, que permanentment es plantegen noves línies d’actuació per continuar venent territori empordanès. «Darrera de cada objecte hi ha una persona i això és el que volem posar en valor en tots els nostres productes», conclouen aquestes dues emprenedores de proximitat.