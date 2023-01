El segon pòdcast del 2023 de les ‘Mamarazzis’ d’El Periódico de Catalunya continua revelant informació sobre una parella a la qual cada vegada més focus apunten, la que formen Gerard Piqué i Clara Chía. Encara més després de la cançó de Shakira amb Bizarrap amb píndoles enverinades cap al seu ex i la seva nova xicota.

Doncs bé, les 'Mamarazzis' -Laura Fa i Lorena Vázquez- han parlat amb l’entorn més pròxim de Clara Chía, de 22 anys, per conèixer quin és l’estat de la parella i, sobretot, com ho ha digerit tot. Vázquez i Fa han explicat que fonts de l’entorn de la jove apunten que la «situació ha sigut incòmoda en alguns moments» i que «porta malament ser reconeguda o que la parin pel carrer». Malgrat tot, Chía està «tranquil·la» i la seva relació amb Gerard Piqué està «cada vegada més enfortida», segons han explicat fonts de l’entorn més pròxim de la jove. «No s’amaga, continua anant a treballar i fa vida normal», afegeixen les mateixes fonts sobre la jove, treballadora de Kosmos, l’empresa de l'exfutbolista.

En el mateix pòdcast s'ha explicat que Pique´nega algun acostament a Shakira com s’havia dit. Una Shakira que, per cert, ha gravat nova cançó i videoclip amb l’estrella Karol G. Un tema que, apunta Lorena Vázquez, està bastant alineat amb el moment personal de l’artista colombiana malgrat que la cançó és de Karol G.

Reunió amb l’advocat

Laura Fa ha explicat que Piqué va acudir ahir dimarts a una reunió amb el seu advocat, Ramón Tamborero. La trobada no tenia res a veure amb una suposada demanda per la cançó ni res semblant, sinó que era per parlar sobre el certificat que es necessita per homologar l’acord al qual van arribar Piqué i Shakira sobre els seus fills (perquè els nens puguin viatjar a Miami amb normalitat i sense problemes).

El pòdcast també aborda l’arribada de Piqué amb un Renault Twingo a la Kings League.