La venjança musical de la colombiana Shakira contra la seva exparella, l'exfutbolista del Barcelona, Gerard Piqué, a més d'una bomba artística, està resultant més que rendible. L'última bomba ha estat 'TQG', en col·laboració de Karol G.

Segons càlculs d''Activos' sobre la base de les reproduccions d'aquestes cançons a Spotify i YouTube i al que paga cada plataforma per cada visualització, aquestes noves creacions ha produït fins ara més de 21 milions d'euros en ingressos.

A data d'avui, 'BZRP Music Session #53' acumula la barbaritat de 350 milions de reproduccions només a YouTube i Spotify. 'Monotonia' i 'Te felicito' no es queden enrere amb 206 milions i 477 milions respectivament.

Spotify paga al voltant de 0,037 cèntims i YouTube 0,0069 cèntims per cada reproducció. Cal tenir en compte que la darrera cançó de l'artista s'ha publicat aquest divendres i que ja és una de les més escoltades. Cada hora suma milers de reproduccions més.

Karol G, amb referències a Anuel AA, i Shakira no han tingut pietat amb les seves exparelles: "El que vivim se'm va oblidar i això és el que et té ofès", "El que la teva xicota em va tirar, això no fa ràbia, jo me'n ric" o "Tu buscant fora el menjar i jo dient que era la monotonia" són algunes de les "bombes" que els han dedicat en aquest llançament. Les reaccions han estat moltes al llarg dels mesos, cantants com Chenoa o Aitana, futbolistes com Dybala, o com Antonela Roccuzzo, la parella de Leo Messi, sense oblidar polítics.