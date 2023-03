Una noia s'ha fet viral després de penjar un vídeo on explica que un restaurant de Vitòria no l'ha deixada treballar amb el vel posat. El vídeo ja compta amb centenars de milers de reproduccions a Tiktok.

La noia s'ha fet viral. Ha penjat un vídeo explicant que, una amiga seva li va aconseguir una entrevista de feina per a un restaurant de luxe a Vitòria. Tot i això, l'encarregat, en veure-la amb el vel posat, la va rebutjar.

"Em va dir que per treballar aquí cal anar vestit amb el típic vestit basc, però jo li vaig dir que era basca, que no hi hauria cap problema". Tot i això, l'amo no opinava igual, ja que es va tancar en banda. "No entenc per què no puc treballar amb el vel posat, soc basca, però he triat una altra religió, ¿quin és el problema? Vaig marxar plorant", va assegurar la usuària que compta amb milers de reproduccions.

Un debat europeu

L'ús del vel islàmic a la feina és un debat que, per desgràcia, continua obert. La Justícia Europea veu admissible prohibir el vel islàmic a la feina per "neutralitat religiosa" però és veritat que cada vegada hi ha més persones que denuncien aquesta pràctica.

Impiden trabajar a una chica en un restaurante de Vitoria por llevar velo islámico. pic.twitter.com/HQDb9cES9D — Wall Street Wolverine (@wallstwolverine) 7 de marzo de 2023

És exactament el que ha passat a la noia que ha compartit en un vídeo de TikTok. Explica la mala experiència que ha tingut en un dels restaurants més cars de Vitòria que ha acusat de racisme o islamofòbia. En qüestió d'hores el vídeo de la jove s'ha fet viral i ha generat polèmica a les xarxes socials.

"L'altre dia pujava a la meva història d'Instagram un post on posava: 'No sóc racista, però no contracte a una noia que porti vel', i em va respondre molta gent dient-me que això avui dia ja no passa", comença explicant al vídeo abans de relatar la seva recent experiència laboral.

No li va lliurar l'uniforme

Segons la jove vitoriana, es va posar en contacte amb el cap d'un dels millors restaurants de Vitòria gràcies a la recomanació d'una amiga. Va parlar amb el cap per telèfon i va començar a treballar l'endemà. Ella va preguntar per l'uniforme que havia de portar, però la resposta del cap, segons explica, va ser que no es preocupés, que comencés el primer dia i si li agradava la feina més endavant li donaria l'uniforme.

"Al marge de tota polèmica religiosa, les empreses per llei et poden exigir, uniformitat, imatge i higiene. Política d'empresa, no n'hi ha més"; "No veig res de censurable en l'actitud de l'empresari, la seva empresa, les seves normes"; "És lògic que et facin treure el mocador en una feina. A mi a la meva feina m'obliguen a portar una gorra que detesto i és el que hi ha..."; "A Vitòria hi ha milers de llotges buides, pots muntar el teu propi negoci i conèixer com és de difícil fer clients i mantenir-los", han estat algunes de les reaccions al seu vídeo.