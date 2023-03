Ana Obregón comença una nova etapa vital. La presentadora ha estat mare per segona vegada als 68 anys, segons avança Hola!. Segons la revista del cor, es tracta d'una nena que ha nascut sana i per gestació subrogada als Estats Units, concretament en un hospital de Miami, on en aquests moments es troba Ana ja amb la nova integrant de la família.

Qué barbaridad esta foto de Ana Obregón saliendo en silla de ruedas con la niña recién comprada. Sin vergüenza, sin pudor, sin moral ni ética pic.twitter.com/bMOzbw6hqo — Rafael García López (@RafaelGarciaLAF) 28 de marzo de 2023 D'aquesta manera, l'alegria torna a casa de l'actriu, després d'uns anys molt durs en els quals va haver d'afrontar la malaltia i posterior mort del seu fill Aless, víctima d'un càncer. També van morir els seus dos pares, a conseqüència de la seva avançada edat. Mor Aless Lequio, el fill d'Ana Obregón Hola! ha tingut accés en exclusiva a les primeres imatges d'Ana Obregón amb el seu nadó en braços i en una cadira de rodes, just a la sortida del centre hospitalari en el qual ha nascut la seva filla. La revista avança també que només les seves germanes, Celia i Amalia, i Alessandro Lequio, pare del seu fill Aless, eren coneixedors dels seus desitjos per tornar a ser mare i que el procés estava en marxa. EXCLUSIVA: Las emocionantes imágenes de la felicidad de Ana Obregón al salir del hospital con su bebé 👶🏻 (Contenido para registrados y suscriptores) https://t.co/s4XiTs5P04 pic.twitter.com/ps7in8JDAQ — Revista ¡HOLA! (@hola) 29 de marzo de 2023 Una altra dada que han transcendit és que l'embaràs es va produir el juny de 2022, el mateix mes en què Aless hauria complert trenta anys i Ana Obregón ha estat pendent i informada en tot moment de l'estat de salut de la dona gestant. El passat 16 de març, l'actriu va marxar als Estats Units per assistir al naixement de la seva petita, instal·lant-se en un apartament de la zona turística de Miami. Cal recordar que els naixements per mitjà d'un ‘ventre de lloguer’ són legals als Estats Units. Crítiques a les xarxes socials: "Comprar un nadó és sinistre" Les fotos de l’actriu i presentadora, sortint del Memorial Regional Hospital de Miami en cadira de rodes amb un cartell que posa ‘Mother baby chariot’ (carro per a mare i nadó), desbordant de felicitat amb el nadó en braços han causat crítiques a les xarxes socials. Alguns critiquen que amb aquesta edat es converteixi en mare, però la majoria que hagi pagat a «una dona desesperada» per poder tenir la seva filla en braços. Tot i que és el protocol del centre mèdic on s'ha produït la gestació subrogada és l'ús de la cadira de rodes, per assegurar-se que tant la mare com el nounat abandonen les instal·lacions en perfecte estat, molts han considerat una burla que Ana Obregón hagi escenificat així la seva sortida, atès que ella no ha donat a llum. Si comprarte un bebé ya es siniestro de por sí, lo de fingir el posparto es de haber perdido los papeles. pic.twitter.com/2Xz54Znx0t — Moe de Triana (@moedetriana) 28 de marzo de 2023