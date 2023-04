La revista Lecturas ha tingut accés a la descripció completa de l'habitació on viurà Ana Sandra, néta d'Ana Obregón i filla d'Aless Lequio. La petita, que encara és al costat de la seva àvia a Miami, tornarà durant les properes setmanes a Espanya per començar a viure amb normalitat. Això sí, abans totes dues esperaran que la polèmica de la seva gestació (subrogada) quedi en un segon pla, una cosa difícil atesa l'actualitat del seu naixement.

Ana Obregón, al principi, no volia que Ana Sandra dormís a l'habitació del seu fill Aless Lequio. Un dormitori que no ha canviat gairebé gens des que el jove va perdre la vida el 14 de maig del 2020 per un càncer de sang.

Tot i això, ha rectificat i sí que hi dormirà. "Vaig pensar a fer-li una habitació a part", va explicar en un primer moment Obregón, per corregir immediatament la seva postura: "li diré que dormirà amb el pare, que el cuidarà com un àngel a les nits".

Segons vam saber a 'En la tuya o en la mía', el programa de Bertín Osborne per a RTVE, l'habitació constava de dues parts: una primera dedicada al descans, amb un llit de matrimoni i una gran TV, i una altra a la feina, amb un escriptori, molts llibres i un sofà. Tot i això, aquest dormitori haurà de canviar per adaptar-se a les necessitats específiques d'Ana Sandra. De la possible reforma, seguim sense notícies en aquest moment.