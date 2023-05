Multitud de celebritats, incloent-hi cantants, esportistes, models, actors i dissenyadors de moda, van acudir aquest dilluns a la Met Gala de Nova York amb una inusual aposta comuna per l'elegància, elogis per a la icona de la moda Karl Lagerfeld i multitud de picades d'ullet al seu llegat.

La cita, una de les festes més exclusives dels EUA, dictava un codi de vestir molt clar respecte als últims anys: calia fer un homenatge al dissenyador alemany que durant dècades, i fins als seus últims dies, va ser l'ànima creativa de la marca d'alta costura Chanel, però també de Fendi i Chloé.

Ni l'extravagància de Kim Kardashian i les seves germanes Kylie i Kendall Jenner, reines de la sensualitat a la catifa vermella, ni la cantant Rihanna, que va arribar una hora i mitja trigui oculta en una capa voluminosa de flors blanques, van eclipsar el protagonisme del modista absent des de 2019.

No era la primera vegada que la nit de la moda retia homenatge a un dissenyador, però sí que era difícil recordar un motiu que els convidats seguissin d'aquesta manera, gairebé rigorosament, potser per la recognoscible estètica de les creacions de Lagerfeld i també la de la seva pròpia identitat, que forma part de la cultura pop.

Així, van predominar el binomi negre i el blanc, les perles, els llaços de vellut, les flors, els lluentons i els accessoris amb cadenes, i va haver-hi detalls espectaculars com la capa de l'actor Jeremy Pope amb el rostre del dissenyador, o la voluminosa faldilla de Cardi B a semblança de les bosses embuatades de Chanel.

Ple d'homenatges

Supermodels com Carla Bruni, Gisele Bundchen i Naomi Campbell, entre les més aclamades, van treure a col·lació els seus vestits "vintage" de Chanel; Nicole Kidman va recuperar aquell que va portar fa 20 anys a l'anunci de Chanel núm. 5, i Margot Robbie i Dua Lipa van buscar vestits dels anys noranta en l'arxiu de la marca.

Penélope Cruz, una de les amfitriones de l'esdeveniment a petició de l'editora de Vogue els EUA, Anna Wintour, va lluir un vestit blanc d'alta costura amb lluentons i caputxa de Chanel de 1998, un any abans de conèixer a Lagerfeld, i va recordar el seu últim moment viscut junts, un passeig per Central Park després de la seva última col·lecció.

Cruz va encapçalar un nodrit grup hispà en el qual van destacar la seva amiga Salma Hayek, amb un vestit vermell de Gucci, qui va dir haver estat veïna de Lagerfeld en la seva etapa a París; o Maluma, amb vestit gris i una bufanda blanca que portava brodada una carta que el dissenyador va escriure en els anys 80 a la casa Hugo Boss.

Alguns convidats van optar per emular al modista, amb vestits clàssics, ulleres de sol o guants; i fins al gat del dissenyador, Choupette, va ser homenatjat: l'actor Jared Leto va causar furor apareixent disfressat d'aquest animal, i la cantant Doja Cat va estar irrecognoscible amb una pròtesi facial que tornava la seva cara com la d'un felí.

Riscos, sorpreses i diners

Molts homes van arriscar en les seves apostes, com el cantant Bad Bunny, que va portar un vestit blanc amb l'esquena al descobert, o Pedro Pascal, que es va posar uns pantalons curts vermells a joc amb una jaqueta llarga, encara que més extrem va ser Lil Nas X, que anava pràcticament nu i pintat de purpurina.

Com sempre, l'esdeveniment va donar espai per a sorpreses, i en aquesta ocasió van anunciar els embarassos la tenista Serena Williams, que espera el seu segon fill amb l'empresari Alexis Ohanian; i la model Karlie Kloss, també el seu segon amb l'empresari Joshua Kushner.

I en l'espera fins a l'arribada de Rihanna, algunes celebritats van començar a marxar i van oferir moments pròxims: la jugadora de bàsquet Brittney Griner, acabada d'alliberar de Rússia, es va fondre en una abraçada amb el també basquetbolista Dwayne Wade, i el cantant P. Diddy es va emportar a la seva parella a menjar pizza.

No tot va ser glamur, ja que entre altres sorpreses també hi va haver l'aparició d'una panerola a la catifa -blanca, no vermella- i la ràpida incursió d'un grup de policies en el museu, que van sortir diversos minuts després evitant explicar què havia ocorregut.

L'esdeveniment acompanya a la gran exposició anual de l'Institut de Moda del Met i recapta fons a raó d'uns 50.000 dòlars per persona, però només es pot assistir si es té una invitació i molts diners (o un patrocinador) i l'editora Anna Wintour l'aprova.