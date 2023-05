Pateixes algun TOC (trastorn obsessiu-compulsiu) que t'afecti el teu dia a dia? No ets l'únic, perquè milions de persones pateixen aquest trastorn a tot el món. També David Beckham, que acaba de confessar quina modalitat de TOC pateix i com interfereix al seu dia a dia.

TOC, el trastorn que pateix David Beckham

El trastorn obsessivocompulsiu (TOC) que pateix David Beckham és un trastorn d'ansietat que es caracteritza per pensaments repetitius i intrusius (obsessions) i comportaments repetitius i irresistibles (compulsions) que es fan en resposta a aquestes obsessions. Aquests pensaments i comportaments poden interferir significativament amb la vida diària duna persona i causar-li angoixa i ansietat.

Es pot dir que no és malaltia com a tal, sinó que se situa al límit entre problema de salut mental i mania. En alguns casos, el trastorn és tal que interfereix en la vida diària de la persona que el pateix i requereix atenció psicològica per minimitzar-ne l'impacte.

En el cas de David Beckham, l'exfutbolista necessita netejar la casa mentre la seva família dorm, i només és una de les moltes formes de TOC que hi ha, tantes com pacients.

Les obsessions poden prendre moltes formes diferents, com ara por de la contaminació, por de fer mal a altres, obsessions relacionades amb la religió o la moralitat, obsessions relacionades amb la simetria i l'ordre, i obsessions relacionades amb la perfecció.