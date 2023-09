El seu diagnòstic el va conèixer quan tenia 30 anys, i la seva història va arribar profundament al públic britànic. En un tràgic gir del destí, Nicky Newman va patir un avortament espontani la mateixa setmana que li van diagnosticar un càncer de mama incurable. La seva travessia ha estat marcada per la determinació i el valor per fer front a la malaltia.

La notícia del seu decés als 35 anys va ser compartida pel seu marit, Alex, en una publicació a Instagram. El missatge, redactat per la mateixa Nicky, incloïa el seu inspirador lema: "Ves a per la vida".

"No vaig perdre cap batalla"

Newman va expressar: "Si estàs llegint això significa que he mort, tot i que ho vaig fer als cinc anys i mig des del diagnòstic, ni tan malament per un càncer en etapa quatre. No vaig perdre cap batalla, el càncer simplement va avançar, quelcom que tots anticipàvem".

El seu missatge de vida

"Creiem que som indestructibles i esperem una cura miraculosa. Però la realitat és que vivim dia a dia, alguns amb la certesa que els nostres dies seran més breus. Així que, si us plau, valora els que t'envolten i abraça els teus éssers estimats. Viu al màxim! Mai saps què t'oferirà el demà", va escriure l'influencer.

La britànica va afrontar la seva malaltia amb tanta enteresa que fins i tot va arribar a publicar un vídeo on se la veia triant taüt en una funerària: "Faré una cosa que no és fàcil però sabia que realment volia fer-ho. Avui planejaré i pagaré el meu funeral".

Els homenatges per a la Nicky no han trigat a arribar. La cantant i presentadora de televisió Stacey Solomon va expressar el seu dolor: "Nicky, gràcies per tot. Estic eternament agraïda d'haver-te conegut. Prometo aprofitar cada segon".

La transparència de Newman respecte a la seva lluita contra el càncer va ser un pilar de la seva influència. Se li va diagnosticar mentre buscava un tractament de fertilitat. Abans del diagnòstic, va notar canvis en el seu cos i un persistent dolor d'esquena. A més del tumor, va observar que el seu mugró s'invertia i la seva pell presentava irregularitats. Tot i que va programar una consulta mèdica, la Nicky va confessar el 2021 que ja intuïa el diagnòstic: "No necessitava que un metge em digués que tenia càncer, ja ho sabia".

Des de les seves xarxes socials va fer tot el possible per conscienciar a les dones de la importància d'autoexplorar-se els pits amb freqüència per detectar possibles anomalies i acudir immediatament al metge en tal cas.

La jove va aprofitar els seus últims anys de vida per viatjar i gaudir de la seva família i amistats. Fa poc més d'un any va estar de vacances a Mallorca, on va gaudir de les seves cales i la seva gastronomia.