El dissenyador de moda i ex-concursant de MasterChef Celebrity 5, en una entrevista, parla de Carmen Lomana, fent una burla sobre la seva carrera. Carmen Lomana és empresària i col·leccionista de moda espanyola. Carmen es va fer famosa quan va començar a aparèixer a la premsa del cor espanyola, després d'enviudar del seu marit, Guillermo Capdevila, dissenyador industrial.

Carmen Lomana ha fet diverses aparicions a la televisió

El programa 'Aruseros' mostra el moment en què el dissenyador de moda fa un comentari una mica desafortunat, o no?

Josie diu "tan divertida com sempre" i a continuació diu que no vol que Carmen es jubili, però de sobte, para i fa un petit esment al respecte: "Bé, realment, jubilar-se de què?, m'estic preguntant quin ha estat el treball de Carmen, ha treballat alguna vegada?, però, bé, mira-la, igual treballa, no sé".

L'empresària, actualment té 75 anys, així doncs, jubilar-se?

La situació laboral de Carmen Lomana en l'actualitat, segons unes declaracions de l'empresària fa uns dies enrera, és que, si sabem que s'ha plantejat continuar endavant i no jubilar-se: "Això de jubilar-se és de vells". El que està clar és que sempre està al peu de canó, demostrant que l'edat no és cap repte per gaudir, viure i emprendre.