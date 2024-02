El passat 23 de febrer va morir Chris Gauthier, l’actor conegut per interpretar Smee, fidel company del capità Garfi a la famosa sèrie Érase una vez. L’intèrpret tenia 48 anys i va morir d’una curta malaltia sense especificar, segons l’agència TriStar. El canadenc, malgrat el seu famós personatge Smee, va participar en molts projectes cinematogràfics reconeguts, com són Supernatural, Smallville, Dead Like me, Eureka o Joe Pickett, entre d’altres. Molts dels intèrprets que van treballar amb Gauthier en algun moment, com Colin O’Donoghue o Karen David, van expressar la seva tristesa a través de les xarxes socials.