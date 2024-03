Indignació a les xarxes socials per les braves d'un bar de València: "És per denunciar-los"

Pocs plats hi ha més tradicionals en la gastronomia espanyola que les patates braves. Aquesta tapa es pot trobar en pràcticament totes les cartes de bars i restaurants, i és que és un clàssic que poques vegades decep, ja que la seva elaboració és bastant simple.

No obstant això, en molts locals en lloc d'acompanyar-les amb allioli i pebre vermell, li posen altres salses com quètxup o maionesa, la qual cosa per a molts suposa un sacrilegi.

Les braves que han provocat indignació a les xarxes socials

Una jove ha compartit a X, antic Twitter, una fotografia d'unes "patates braves" que li han servit en un bar de València. En la imatge es veu unes patates fregides en un plat i sense cap tipus de salsa. L'acompanyament d'aquestes patates: quètxup, maionesa i pebre vermell, els han deixat a part, en pots de la marca Hacendado.

"Hem demanat unes braves i ens han portat unes patates amb quètxup, maionesa i pebre vermell. Muntis vosté les seves 'braves'", escrivia la usuària en la xarxa social. "És per denunciar-los", contestava un comentari. El tuit no ha trigat a viralitzar-se, amb més milers de visualitzacions i m'agrada.

Hemos pedido unas bravas y nos han traído unas patatas con ketchup, mayonesa y pimentón. Monte ud. sus "bravas". pic.twitter.com/oiASzP1T1m — F*ck You 🖤! (@fxckyoumore) March 11, 2024

La reacció a les xarxes socials d'aquestes "braves"

Milers d'usuaris s'han indignat en veure aquesta particular manera de servir les patates braves i han mostrat la seva indignació compartint comentaris com: "Falten i sobren ingredients. La salsa brava no porta ni maionesa ni quètxup. Falta pebre vermell picant, farina, brou i la paella i foc per a cuinar-ho" o "A més de tot, que et serveixin les salses així està prohibit, ja que la llei de sanitat obliga a servir les salses en sobres".

No obstant això, i com sempre hi ha gustos de tota mena, també ha sortit algun defensor d'aquestes braves: "Seré una mica advocat del diable, això dels pots sobra, però les salses a part no em sembla tan mala idea, per si a algú no li agrada alguna d'elles, també pot menjar".