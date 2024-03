El «boom» gastronòmic

El Fòrum Gastronòmic que s’ha celebrat aquesta setmana al Palau de Fires de Girona confirma una vegada més que la gastronomia a la ciutat dels quatre rius i, per extensió, a les comarques gironines, viu moments de glòria i esplendor. Ja fa una colla d’anys, el Fòrum va aterrar a Girona de la mà dels emprenedors Pep Palau i Jaume von Arend i immediatament va tenir el suport i la complicitat dels germans Roca que foren uns dels seus principals prescriptors. Des de fa un temps, l’organització d’aquesta notable trobada professional i popular va passar a mans de l’empresa gironina Incatis, assegurant així la consolidació d’un esdeveniment que posa a l’abast del sector una plataforma on els participants intercanvien receptes, experiències o noves propostes com la del xuixo de senglar que va presentar el xef Joan Roca amb el propòsit de fomentar-ne el seu consum. Justament, a banda de les ponències impartides per xefs de renom es va fer un apartat especial dedicat al «xuixcooking» amb la presentació del nou «millor xuixo del món», un títol que enguany ha recaigut en la pastisseria Triomf del Poblenou de Barcelona, agafant així el relleu de la Juhé de l’Escala que fins ara ostentava aquest preuat reconeixement. Celebro que el guardó d’aquest concurs que va impulsar ja fa set anys el periodista Salvador Garcia-Arbós hagi anat a parar a un establiment de la Ciutat Comtal perquè això significa ampliar el coneixement dels nostres postres més autèntics i característics. Recordo que no fa molt era ben difícil trobar xuixos a Barcelona però n’hi havia, i de bons, com els que servien al bar Pinotxo de la Boqueria. Gràcies, però, a l’empenta d’en Julià Castelló i a esdeveniments populars com aquest concurs, la penetració arreu del país d’aquest dolç que va néixer en un obrador de la Cort Reial, s’ha convertit en una realitat.

Com no podia ser d’altra manera, l’Associació d’Hostaleria de Girona s’ha afegit novament a l’embranzida del món dels fogons a redós del Fòrum organitzant la 42a Setmana Gastronòmica de Girona. Fins aquest mateix diumenge 17 de març, amb l’encertat eslògan «Gaudeix menjant!», els restaurants participants ofereixen l’essència de les seves cuines elaborant menús per a tots els gustos i per a totes les butxaques. És recomanable entrar al web de l’Associació, triar i reservar taula perquè la iniciativa ha aconseguit des del primer moment un notable èxit. Efectivament, el gaudi en el menjar ja el va deixar palès l’autor del llibre sobre gastronomia La filosofia del gust Jean Anthelme Brillant-Savarin quan va afirmar que «El descobriment d’un nou plat ofereix major felicitat a la humanitat que el descobriment d’una nova estrella». A Girona, la unió de les dues paraules gregues gastros (estómac) i nomos (coneixement) ha tingut un excel·lent predicament no només a través de l’excel·lència en els fogons del Celler de Can Roca sinó de molts altres restaurants que han posat en valor l’essència, el contingut i el futur de la nova cuina. En aquest sentit, la propera sortida de la Guia Motors i Fogons ja s’ha anunciat que estarà dedicada íntegrament a establiments de la ciutat de Girona.

Qui fou cronista de la ciutat, Enric Mirambell, va dedicar alguns passatges als hostalers de Girona i, referint-se a l’antiga fonda El Pavo que hi havia al carrer del mateix nom, recordava «l’exquisida olor dels reconfortants dinars que s’hi servien». Avui, el gaudi del menjar, és a dir, la gastronomia, «és una eina capaç d’ajudar a millorar el món» com recentment ha assegurat la millor cuinera de l’Àfrica Najat Kaanache, en la visita que va organitzar la Càtedra de Gastronomia, Cultura i Turisme que dirigeix la gironina Dolors Vidal. Des de fa un temps, Calonge, de la mà del seu alcalde Jordi Soler, es mou en temes culturals com la realitat d’un poble booktown, turístics amb l’arranjament del castell i, probablement també serà notícia per un nou projecte potent i ambiciós lligat amb la cuina i la gastronomia. El món dels fogons en completa ebullició!