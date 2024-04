Mor José Díaz, el jove amb necrosi cerebral que sol·licitava l'eutanàsia des de fa més d'un any

José Díaz, el jove de Huelva de 33 anys que fa tres anys va patir una necrosi cerebral deixant-li seqüeles irreversibles com la pèrdua de la vista i la parla i pràcticament tota la mobilitat, ha mort aquest dilluns després de rebre l'eutanàsia, una mesura que demanava des de fa any i mig.

Així ho han confirmat a EFE fonts familiars, que, malgrat la pena per la seva marxa, s'han mostrat satisfets perquè s'hagi complert la voluntat de morir dignament d'aquest jove completament dependent.

La lluita de Díaz per aconseguir el seu objectiu va començar poc fa més d'any i mig després de comprovar que no recuperaria la visió i la parla, i després d'anar perdent la mobilitat de manera progressiva, la qual cosa el va deixar en una situació en la qual ja no volia viure.

El passat 22 de febrer, la Comissió de Garantia i Avaluació per a la prestació d'ajuda per a morir va comunicar a la família que se li havia autoritzat la pràctica de l'eutanàsia. Després de la notícia, ell i la seva família van fixar la data per a rebre-la: l'1 d'abril.

Aquest dilluns, ha fet realitat el seu desig i ha posat fi a un camí de més d'any i mig en el qual s'havia sol·licitat la petició sense èxit en dues ocasions, trobant-se amb diferents traves, entre elles l'objecció de consciència dels metges, la qual cosa anava dilatant el procés.

L'origen de l'estat de Díaz va ser una intoxicació per metanol el 2021 durant un accident domèstic que el va mantenir en la Unitat de Vigilància intensiva (UCI) de l'Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva diversos mesos, deixant-li seqüeles cerebrals irreversibles.

La llei d'Eutanàsia, que va entrar en vigor el juny de 2021, preveia que aquesta prestació pogués rebre's unes cinc setmanes després de la primera sol·licitud, tot que l'associació Dret a Morir Dignament (DMD) ha constatat que els terminis es prolonguen.