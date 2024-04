Saps que Nick Carter ve a Espanya?

La música i els records sempre van lligats. Qui no recorda les temàtiques Spice Girls als anys 90 o als Backstreet Boys? Si tens més de 30 anys de segur que te'n recordes i encara deus tenir algun dels seus pòsters, carpetes, cromos, vídeos, etc. Doncs estàs de sort perquè el cantant Nick Carter ve a Espanya, concretament a Alacant i Barcelona. Si vols conèixer el seu recorregut musical i tenir més informació sobre les actuacions, continua llegint.

Els concerts de Nick Carter

Durant els mesos d'estiu, la plaça de Toros d'Alacant s'emplenarà de gom a gom de concerts, gastronomia i oci. El concert de Nick Carter se celebrarà el 13 d'agost quan, per primera vegada a la província, es podrà gaudir en directe del membre més jove de la boy band amb més vendes de la història de la música, aconseguint esgotar entrades i omplir estadis durant diversos anys consecutius. Un moviment musical sense precedents que va fer ballar diferents generacions amb algunes de les seves cançons més sonades, com Everybody.

Ja el 2002, el nord-americà va començar la seva carrera musical en solitari, i des de llavors ha llançat tres àlbums. Amb Now or Never va debutar al lloc 17 de la llista Billboard 200 i va rebre la certificació d'or als EUA, Japó i el Canadà. Després d'això, van arribar I'm Taking off i All American, amb qui va continuar sumant èxits a la seva carrera musical que ja supera els 30 anys sobre els escenaris. La seva última estrena va arribar el 2023 amb Hurts to Love You, la cançó amb què ha arribat a les llistes de set països i que es podrà escoltar a la gira mundial Who I Am World Tour 2024, que inclou la ineludible cita estiuenca a Alacant i Barcelona.

I el 29 de juliol tocarà a la sala Apolo de Barcelona, guardat la data

Aquest és tan sols un de la gran quantitat d'artistes que passaran per la plaça de bous alacantina. Noms nacionals com India Martínez, Los Chichos, Raphael, Estopa o David Bisbal s'ajuntaran amb músics internacionals com Simple Minds, Jamen Blunt o Zemfira en una varietat d'actuacions que continua sumant incorporacions progressivament de la mà de Plaça Alacant.

El recorregut musical de Nick Carter

Després de la seva iniciació a classes de cant i d'actuació, la carrera d'èxit de Nick Carter va començar a una edat molt primerenca. A partir d'aquí, i amb només 13 anys, va passar a formar part dels Backstreet Boys, llançant deu àlbums i aconseguint ser el grup més reeixit de la història de la música. Uns anys més tard, el noi ros de la boy band va decidir començar la seva carrera en solitari i fins ara ha publicat tres àlbums. El primer va ser Now Or Never, i amb el senzill principal, Help Me, va aconseguir un èxit mundial considerable.

El 2010, Carter va començar a gravar noves cançons per al seu segon àlbum en solitari, treballant amb Rami Yacoub, Carl Falk, Toby Gad, Josh Hoge, Claude Kelly, entre molts altres. El nou àlbum de Carter titulat I'm Taking Off, va aconseguir el número 8 al Japó, venent més de 20.000 còpies.

El 2015, Carter va llançar el primer senzill del seu últim àlbum, titulat I Will Wait, i uns mesos després va presentar All American. Ja el 2023 va arribar la seva cançó de més èxit, Hurts to love you, que s'ha posicionat a les llistes de diferents països, com els Estats Units o el Canadà, on ha estat número u.