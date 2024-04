Mor als 76 anys O. J. Simpson

La saga d'Orenthal James Simpson, una figura que ocupa un lloc únic en el panteó de popularitat i infàmia del segle XX als Estats Units, ha arribat a la seva fi. Un càncer ha acabat als 76 anys amb la vida de Simpson, simplement O. J., l'estrella de futbol americà reciclada després en estrella de Hollywood que el 1995 es va lliurar en un sonat judici dels càrrecs per l'assassinat l'any anterior a punyalades de la seva exdona, Nicole Brown Simpson, i un amic d'aquesta, Ronald Goldman.

Aquell procés va acaparar l'atenció del país. També va posar a la nació enfront del mirall de la seva sempre oberta i sagnant bretxa racial. Va motivar converses i debats sobre la raça, la justícia, la violència domèstica i, també, sobre la fama i els diners. I va inaugurar el descens als inferns de Simpson, un autèntic heroi caigut, que dos anys després sí que va ser considerat responsable dels assassinats en un judici civil en el qual va haver de pagar més de 33 milions de dòlars a les famílies de Simpson i Goldman i que el 2008 va entrar per un cas d'assalt, segrest i robatori a mà armada en la presó, d'on va sortir en llibertat condicional el 2017 després de complir nou dels 33 anys de la seva condemna.

Simpson va morir el dimecres segons ha confirmat la seva família aquest dijous en un breu comunicat a les xarxes socials, en el qual s'explica que estava envoltat pels seus fills i nets i es demana respecte als "desitjos de privacitat". Tot que no s'informa on va morir, fa anys que s'havia instal·lat a Las Vegas, on també va cometre un robatori amb violència d'articles autografiats que assegurava que eren de la seva propietat.