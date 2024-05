Dani Alves i Joana Sanz escapen de la pressió mediàtica i marxen a les Canàries

El cas Alves no ha deixat a ningú indiferent i menys després de la reconciliació amb la seva dona, Joana Sanz. Dani Alves, actualment es manté en llibertat, mentre espera el resultat dels recursos presentats contra la seva condemna. Li demanen 4 anys i mig de presó per un delicte d'agressió sexual. Els fets van ocórrer el desembre de 2022 a la discoteca Sutton de Barcelona. A més, en la sentència també s'hi inclouen 5 anys amb llibertat vigilada, allunyament i incomunicació amb la víctima, a part d'una indemnització econòmica a aquesta. Després de tot això, el que menys s'espera és veure a la parella de vacances, oi? Doncs Alves i Sanz han marxat d'escapada a les Canàries. T'ho expliquem al detall.

Recentment, Dani Alves ha estat vist viatjant per Espanya amb la seva dona, Joana Sanz. El jugador i la model van ser vistos a l'aeroport de Barcelona, partint cap a Tenerife, l'illa natal de Sanz. Aquest moviment podria ser un intent d'allunyar-se de la pressió mediàtica que s'enfronten a la Ciutat Comtal.

La parella reconciliada / Instagram

Reacció i maneig mediàtic

La parella ha rebut crítiques molt dures a través de les seves xarxes socials, especialment Sanz, que ha optat per no documentar públicament la seva vida amb Alves com ho va fer en el passat. Joana, a més, ha arribat a eliminar fotografies dels seus viatges al seu perfil i Alves, fins i tot, ha esborrat el compte d'Instagram per evitar més atenció pública.

En un missatge recent a Instagram, Joana Sanz va compartir un recordatori personal de fortalesa i autoconsciència, reflectint la seva determinació per superar aquest difícil capítol. Ha estat un període d'especial vulnerabilitat per a Sanz, que a més va patir la pèrdua de la seva mare poc després que esclatés l'escàndol, cosa que ha impactat significativament en el seu benestar emocional.

La comunitat segueix amb atenció el desenvolupament d'aquest cas i les seves implicacions per a ambdues parts involucrades.