Descarregar un dos de vuit amb folre, l’objectiu dels Marrecs de Salt per Fires de Girona

Els Marrecs de Salt tenen entre cella i cella descarregar la torre de vuit amb folre per la jornada castellera que se celebrarà per Fires de Girona. En la diada de Sant Narcís, la colla intentarà aquesta fita, que no va poder assolir per la Festa Major de Salt. Hi van fer molt a prop, però quan ja havien carregat el castell, va caure, el que els va fer quedar amb un gust agredolç que es volen treure el 29 d’octubre.

Si ho aconsegueixen, s’aproparan molt «al nivell» que havien demostrat «abans de la pandèmia», explica el cap de colla dels Marrecs de Salt, Baltasar Bosch. De fet, amb la jornada castellera de la plaça del Vi donaran per finalitzada la temporada i ho faran amb la participació d’uns 200 membres de la colla que ajudaran a «fer possible» l’objectiu. Si el dos de vuit «surt bé», que aquest és «l’objectiu principal», la colla intentarà carregar un cinc de vuit, cosa que no fan des d’abans de la pandèmia. L’altre castell que volen fer durant la jornada és un tres de vuit, que ja han aconseguit descarregar aquesta temporada. La jornada castellera se celebrarà, com és habitual, a la plaça del Vi, amb la presència de dues altres colles: els Minyons de Terrassa i els Capgrossos de Mataró. «Actuar amb grans colles sempre és més agraïts», afirma el cap de colla dels Marrecs de Salt. Un dia abans, la colla saltenca també actuarà a les vigílies de castells que es farà a la plaça de Sant Feliu i on també hi seran els Esperxats de l’Estany la colla Los Gatos, de Madrid. Segons Bosch, aquest acte servirà de «rodatge pel plat fort» de l’endemà. El dia de Tots Sants els Marrecs tornaran a fer la pujada del pilar de 4 a les escales de la Catedral. Per aquest esdeveniment, la colla intenta «fer el màxim de canvis possibles». És a dir, que els membres facin una tasca diferent que han fet l’any anterior, que «és el més complicat». Per últim, el 4 de novembre seran al parc del Migdia per fer «una trobada» amb altres entitats de Girona, durant el concert de Fetus. Al llarg de l’actuació del grup de punk-rock, cada entitat farà un acte. Els Marrecs faran «algun pilar», diu Baltasar Bosch, que veu aquesta trobada com una «tornada a les arrels», ja que a Girona «no es fa gaire això d’unir diferents entitats culturals».