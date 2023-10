La Diada Castellera de Sant Narcís va aplegar aquest diumenge 5.500 persones a la plaça del Vi per veure els Marrecs de Salt descarregant tres castells de 8 per primera vegada des de la pandèmia i amb actuacions de llibre per part dels Minyons de Terrassa i els Capgrossos de Mataró, que van descarregar tres castells de 9 cadascun.

El tret de sortida el van donar els Marrecs quan, passats dos quarts de dotze del migdia, van oferir un pilar de 4 caminant al balcó de l’Ajuntament i a tota la plaça, plena de gom a gom de gironins i gironines que ja han vist fites que semblaven impossibles, com el 3 de 10 amb folre i manilles que van descarregar els Minyons de Terrassa en la Diada del 2014. Però també s’hi van deixar veure joves amb cara de son després d’esprémer les Barraques de la Copa del dissabte i nets i netes que al·lucinaven amb les torres humanes que es formaven al seu davant. Tres generacions aplegades per gaudir d’un dels actes més esperats de les Fires de Sant Narcís. Tres castells de 8 pels Marrecs Els amfitrions van començar plens de força i, encoratjats per la seva gent, van estrenar un 5 de 8 a la primera ronda. En la segona es van veure encallats amb dos intents desmuntats de torre de 8, un dels moments més esperats de la Diada d’enguany pels presents. Malgrat les ganes de descarregar-la a casa, no han pogut repetir el que sí que van aconseguir per primera vegada el 2017, precisament per Sant Narcís. Així i tot, els saltencs van acabar amb bon regust, completant el 3 i el 4 de 8 sense folre. Aquesta és la seva millor actuació de la present temporada, igualant la fita aconseguida abans de la pandèmia, en la diada del 2019, quan també van descarregar tres castells de 8. Els Minyons de Terrassa -presents en totes les edicions de la Diada de Sant Narcís des del 1996- van acabar el matí amb el 3 i el 4 de 9 molt ben completats en la segona i tercera ronda, donant una gran sensació de solidesa digna d’una colla històrica del món casteller, malgrat no haver pogut completar el 5 de 9 que van proposar inicialment per un problema al folre. Els Capgrossos es llueixen Els Capgrossos de Mataró van deixar la millor carta pel final. La colla del Maresme, que va començar en les dues primeres rondes descarregant un 3 de 9 amb folre i un 4 de 9 amb folre, va acabar, pels voltants de les dues de la tarda, amb un espectacular 2 de 9 amb folre i manilles que va tancar la seva participació a la Diada de la millor manera, descarregant el castell de gamma extra i fent esclatar la plaça en una gran ovació. Les colles van celebrar un dinar de germanor i van fer cloure la festa al concert del grup de versions gironí La Masovera Barbuda, també en el marc de les fires de Sant Narcís. Els alcaldes, vestits de Marrecs Lluc Salellas, va presidir la seva primera Diada Castellera de Sant Narcís com a alcalde de Girona des del balcó de l’Ajuntament lluint la camisa blau Ter dels Marrecs de Salt. Al seu costat, també vestit amb la indumentària de la colla, el va acompanyar Jordi Viñas, alcalde de Salt. Tots dos van presenciar l’acte acompanyats per membres del seu equip de govern.