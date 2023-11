L’Ajuntament de Girona ha realitzat avui el tradicional acte en record de les persones difuntes de la ciutat, que es fa cada any coincidint amb la diada de Tots Sants. La commemoració ha tingut lloc al cementiri vell de Girona i ha estat presidit per l’alcalde de Girona, Lluc Salellas i Vilar. També ha comptat amb l’assistència de diferents membres de l’equip de govern (Guanyem Girona, Junts i Esquerra): el tinent d’alcaldia i regidor de Cultura, Quim Ayats i Bartrina; la regidora d’Hisenda i Convivència i Seguretat, Sílvia Aliu Gifre; de la regidora de Benestar Emocional i Salut, Sílvia Bosch Agustí, i de la portaveu del grup municipal del PSC, Sílvia Paneque.

L’acte ha començat amb l’ofrena floral amb l’escut de la ciutat com a gest de reconeixement als difunts i a les difuntes. Tot seguit, les autoritats han deixat un ram a l’espai de dol del cementiri destinat a les persones que han patit una pèrdua perinatal, gestacional o neonatal, i després han visitat el mur on hi ha els noms de víctimes de la repressió i persones que van ser afusellades durant el franquisme.