80.000 gots no retornables fabricats amb pellofa d’arròs del Delta

Les dinou entitats que aquest any tenen barraca a l’esplanada de la Copa repartiran uns 80.000 gots a les persones que aquests dies estan demanant una consumició. S’ha de pagar un euro inicial i és el segon any que no es poden tornar. Els gots estan fabricats per l’empresa catalana Ecogots a partir de pellofa d’arròs procedent del Delta de l’Ebre.

Són, per tant, biodegradables al cent per cent i reutilitzables. De fet, la persona que l’ha de comprar pot anar-lo utilitzant tota la nit o, fins i tot, les set nits si la tarda en què hi ha concert i activitats a la Copa. Sempre hi quan no se’l deixi a casa o el perdi pel camí. Fins i tot, l’Ajuntament autoritza els gots d’altres anys i, fins i tot, d’altres procedències o festes majors.

Canvis per la Covid

L’argument per no permetre el retorn dels gots va néixer l’any de la Covid-19. Ara ja són biodegradables. Quan es tornen no es poden reciclar si estan serigrafiats i el cost era absolutament inassumible per la Comissió de La Copa, que són els organitzadors de tot el muntatge.

La xifra de gots és menor a la que hi havia fa uns anys, quan es compraven unes 100.000 unitats. Ara són uns 20.000 menys però a la meitat de les Fires hi havia la possibilitat d’adquirir-ne més si es donava la situació. Però no s’ha produït. Fonts municipals assenyalen que aquest any hi ha molts menys gots a terra que d’altres anys, potser perquè la gent se’ls vol endur de record o tornar-los a utilitzar un altre dia per estalviar-se tornar a abonar un euro. El disseny que alguns veuen com a obres d’art també pot ajudar a tenir-lo a casa per sempre més. Aquests gots, a més, també són els que es donaran a les festes majors dels barris de la ciutat durant l’any 2024.

En el passat hi havia un punt on els usuaris de les barraques podien tornar el got i recuperaven part del que havien pagat inicialment. Hi havia autèntics mestres recol·lectors de gots que recorrien l’esplanada amb torres acolorides. Fins al punt que es va acabar posant un límit màxim de retorn d’unitats. Era una època en què també apareixia la Copa neta de gots a terra. Quedava ja lluny aquella època amb vasos de plàstics encastats i estellats a terra del segle passat.

Ara hi apareixen llaunes, buides i esclafades, i ampolles de vidre, senceres o esmicolades, que no provenen de les barraques, sinó de persones que accedeixen al recinte amb productes comprats en establiments de l’exterior de la Copa.

Els diners que es recapten amb la venda dels gots es fa servir per pagar part de les despeses de les entitats durant les Fires. És a dir, de les despeses que tenen les entitats , se’ls repercuteix només una molt petita part, la resta surten d’aquí, així com finançar les activitats que organitza La Copa.

D’altra banda, i com en l’edició anterior, el proveïdor de begudes de les entitats que tenen barraca servirà els refrescos amb ampolles de vidre. Aquests envasos seran retornables, fet que propicia que, després d’un procés adient de rentat, es puguin tornar a utilitzar per a la mateixa finalitat. A més, per primer cop, els qui ho vulguin, poden demanar aigua de l’aixeta, gratuïtament. Això sí, amb un got.