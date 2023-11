Un castell de focs de final de festa de quinze minuts i 198 quilos de material explosiu

El tradicional fi de festa de les Fires de Girona amb el castell de focs anirà a càrrec de la prestigiosa empresa Pirotècnica Valenciana que prepara un espectacle de quinze minuts de durada. El delegat comercial de la pirotècnia, Manel del Rosal, ha detallat que arribaran a les ribes del Ter amb set punts de sortida - o posicions de muntatge- i unes 1.700 unitats d’artificis pirotècnics. En total, ha precisat, hi haurà 198 quilos nets de material explosiu. Els colors predominants seran el platejat, el vermell amb punts platejats, el blau i els daurat de les palmeres , conegut com a camuros. El coet que anirà més amunt assolirà uns cent metres d’alçada.

Pirotècnia Valenciana treballarà amb cinc o sis persones a Girona, capitanejades pel director tècnic, gerent, dissenyador d’espectacles i alma mater José Manuel Crespo Vidal. Entre els artefactes que es podran veure hi haurà palmeres, serpentines de cololos amb tro, xiulets, sonadors, zumbadors -o brunzadors, farfalas (nom italià que defineix els remolins de colors que fan un efecte de papallona) i carcasses amb gammes cromàtiques enriquides. També hi haurà figures com ara cors, cares somrient o efectes digitals amb els artefactes movent-se des dels punts de sortida.

Pirotècnia Valenciana té la seva seu a Llanera de Ranes i es va fundar l’any 1965. La fàbrica té uns 8.000 metres quadrats i té en projecte una ampliació de les instal·lacions. Han guanyat les tres darreres edicions del concurs de focs de la Costa Brava a Blanes. El darrer, aquest mateix 2023. El 2008, també s’havien endut la victòria. Aquest 2023 també han rebut la Concha d’Or a Sant Sebastià, com a primer premi del concurs de focs. Al currículum, també hi tenen el triomf a Tarragona (2013 i 2016), Bilbao (2015) i Logronyo (2011), entre d’altres.