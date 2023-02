El repàs, durant una hora i mitja llarga, d’algunes de les millors bandes sonores Disney sota la batuta del gironí Marc Timón i la Franz Schubert Filharmonica han embruixat aquest vespre l’Auditori de Girona. L’espectacle ja s’havia pogut veure diumenge passat al Palau de la Música de Barcelona i demà i diumenge arribarà a Tarragona. L’ovació final, amb tot el públic dret aclamant la setantena de músics a l’escenari, just després del darrer tema del concert, Hay un amigo en mi, de Toy Story, era la confirmació que aquest viatge nostàlgic, per a uns, i d’iniciació, per als més petits, ha sigut tot un èxit.

No va ser fàcil, i ho va admetre el propi Marc Timón, fer la tria de peces per a l’espectacle «perquè tothom té les seves peces favorites». Al final hi sona una mica de tot, amb especial rellevància per a títols com Frozen, El rei lleó, Coco i La bella i la Bèstia, entre d’altres. Una mica d’aquí i una mica d’allà, amb anades i vingudes en el temps, que també va incloure peces de Vaiana, o una traca final amb la BSO de La guerra de las galaxias, de John Williams, que també pertany al catàleg Disney després que la factoria comprés la Fox.

Per a tots els públics

No està gens malament, per a la mainada que hi havia a l’Auditori, que el teu primer concert sigui simfònic i que se centri en les principals bandes sonores Disney. Per als més petits ha sigut un vespre de descobriment; per als grans, un viatge nostàlgic al passat, a quan Disney no només pensava en dòlars o euros, estrenava les seves produccions als cinemes, i no s’havia inventat l’streaming. Aquesta singular proposta, a més de la Franz Schubert Filharmonia dirigida per Timón, compta amb quatre veus extraordinàries: Judith Tobella, soprano principal a Disney in Concert i amb àmplia experiència en musicals; Nerea Rodríguez, soprano escollida per ser una de les veus Disney a Espanya i popular pel seu pas a Operación Triunfo 2017; Manu Pilas, tenor que va posar veu a Simba en la darrera versió d’El rei lleó; i el baríton Germán de la Riva.

L’espectacle ha arrencat amb For the first time in forever, de Frozen, títol que també va aparèixer en el repertori en diverses ocasions més, incloent un dels temes més coneguts, Let it go. Aladdin, Brave i Pocahontas també van tenir el seu racó al concert, i especialment divertida va ser la part centrada en Coco, amb els temes Recuérdame i Un poco loco. Marc Timón també hi va incloure una peça de creació pròpia, Mickeymousing, que va sonar amb tot el seu esplendor. Al final van ser dos els bisos tot i que inicialment n’havia promés només un. Després de Star Wars va caure el tema principal de Toy Story, posant punt i final a 100 minuts d’embruix per a més d’un miler d’espectadors.