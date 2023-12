La Cambra de Comerç de Sant Feliu de Guíxols ha lliurat aquesta nit els seus premis anuals en el decurs d’un acte celebrat al S’Agaró Hotel i que ha congregat nombrosos empresaris del Baix Empordà, el Gironès i la Selva, les tres comarques de la demarcació de la Cambra ganxona.

Els premis han estat lliurats pel president de la Cambra de Sant Feliu de Guíxols, Pere Ayach, i pel president de la Cambra d’Espanya, José Luis Bonet.

Aquest 2023, els Premis Cambra han guardonat en les seves diferents categories:

Premi a la Tradició Comercial: RM Art Estil, de Cassà de la Selva , amb motiu dels seus 75 anys, recollit per la seva propietària, Cristina Duran.

Premi al Dinamisme Comercial: Marfranc , de Platja d'Aro, que ha recollit el seu propietari, Salvador Giraut.

Premi a la Tradició Turística: Restaurant Bahía, de Tossa de Mar, recollit per la seva propietària, Montse Armengol.

Premi a la Sostenibilitat Turística: Casa Santa Elena , de Solius (Santa Cristina d'Aro), recollit per la seva directora, Raquel Gonzaga.

Premi a la Inversió Turística: Club Nàutic Port d'Aro , de Castell-Platja d'Aro, que ha recollit la seva directora, Maria Muñoz.

Premi a la Projecció Turística Internacional: l'Hotel Barcarola , de Sant Feliu de Guíxols, guardó recollit per la seva directora, Ilonka Van Veenendaal.

Premi al Desenvolupament Sostenible: Organic Cotton Colours, de Santa Cristina d'Aro, recollit pel seu CEO, Santi Mallorquí.

Premi a la Innovació: Utopic , de Vidreres, pel seu projecte menutsGIRONA, que han recollit els seus propietaris, Gerard Serra i Maria Artigas.

Premi a la Trajectòria en l'ofici de joier/a: Joieria Marta Avinyó de Sant Feliu de Guíxols, recollit per la mateixa propietària.

Premi al Projecte Sociañ: Fundació Àuria, de Llagostera, premi que han recollit Natàlia Coll, Mònica Kruzinska, Olga Cortés i Javier Rubio, treballadors de la fundació.

A l’inici de l’acte, el president Ayach ha destacat que aquests premis pretenen “posar en valor la feina ben feta” i ha reivindicat la figura de l’empresari, dient que “ser empresari significa assumir riscos, crear oportunitats i generar ocupació, aspectes que, sovint, son estigmatitzats”. Pel president de la Cambra de Sant Feliu, ”l’empresa impulsa l’economia, crea futur per a moltes persones, i penso que no ens hem de cansar de proclamar la valuosa contribució de l’activitat empresarial al bé comú. Hem d’aconseguir canviar la percepció negativa que alguns pretenen instal·lar a la societat sobre l’empresa”. Finalment, Ayach ha subratllat que “un dels objectius del meu mandat al front de la Cambra és el de reforçar el nostre paper per convertir-nos en un interlocutor, cada vegada més imprescindible, entre les empreses i les administracions, allà on es prenen les decisions que ens afecten a tots”, al mateix temps que “professionalitzar el capital humà de les empreses per poder competir en el mercat global, amb una aposta per la gent jove que esdevé fonamental”.

La cloenda de l’acte, presentat pel periodista Josep Puigbó, ha anat a càrrec de Luis Bonet, president de la Cámara de España i Jordi Torrades, director general de Comerç del Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya.