El Girona va haver de moure’s de pressa aquest estiu per rearmar la plantilla i suplir algunes baixes amb què no comptava. Quique Cárcel sabia que seria més que difícil mantenir a l’equip Riquelme i Castellanos i que la lesió de Santi Bueno en complicava la seva banda. La voluntat del director esportiu i de Míchel era conservar la columna vertebral de l’equip, però als adéus confirmats de Riquelme (Atlètic) i Castellanos (Lazio) s’hi van afegir els de Romeu al Barça i, ja al final del mercat, de Bueno al Wolverhampton. Tot i perdre aquestes quatre peces importants, el Girona ha encertat els recanvis i l’equip no només rutlla pel que fa al joc, sinó que és segon a la classificació només superat pel Madrid. I això, lògicament, fa que ningú enyori els jugadors de la temporada passada.

Aquest estiu han estat set les baixes de jugadors que no han continuat a l’equip. Als quatre anteriors cal afegir-hi Javi Hernández (Cadis), Reinier (Frosinone) i Callens (AEK Atenes). Ara bé, com els va lluny de Montilivi als ex? Hi ha una mica de tot. Romeu és, gairebé sempre, titular indiscutible al Barça i acumula onze partits entre Lliga i Champions League (494 minuts). Per la seva banda, Riquelme té penjat el cartell de revulsiu a l’Atlètic, amb qui suma 180 minuts repartits en set partits (un gol) entre Lliga i Champions. Menys protagonisme té el pitxitxi de l’equip del curs passat, Taty Castellanos. L’argentí és suplent habitual al Lazio, amb qui ha jugat vuit partits (234 minuts) entre Lliga de Campions i Serie A i tot just va fer el seu primer gol el cap de setmana passat contra l’Atalanta. Per la seva banda, Santi Bueno, traspassat per dotze milions d’euros, encara ha de debutar amb el Wolverhampton i tot just ha entrat en dues convocatòries. L’uruguaià és ara amb la selecció uruguaiana per disputar dos partits de classificació pel Mundial.

Força més bé li van les coses, pel que fa a minuts, a Javi Hernández. El defensa andalús és indiscutible per a Sergio González al Cadis, on ha jugat 785 minuts en les nou jornades disputades fins ara. Per la seva banda, el peruà Alexander Callens, que va ser cedit a l’AEK d’Atenes a principi de setembre, s’ha consolidat com a titular i ja acumula 298 minuts en quatre partits. Callens encara és propietat del Girona, amb qui té contracte fins al 2025. Finalment, el brasiler Reinier Jesús va estrenar-se amb molt bon peu aquest cap de setmana amb el seu nou equip, el Frosinone de la Serie A italiana. Reinier va debutar de titular i marcar un dels gols de la victòria contra el Verona (2-1).

Mentrestant, d’altres homes que van començar el curs passat a Montilivi però no l’hi van acabar tampoc estan tenint la regularitat desitjada. Ramon Terrats (Vila-real) suma 352 minuts en set partits entre Lliga i Europa League i Manu Vallejo (Saragossa) no acaba de consolidar-se de titular (352 minuts i un gol en set partits). Finalment, Samu Saiz sí que triomfa a Turquia amb el Sivasspor (vuit partits i tres gols en 685 minuts).