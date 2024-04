El Girona es fa un lloc entre els privilegiats

Montilivi va viure dissabte passat a la nit una festa mig improvisada per celebrar la classificació matemàtica per Europa del Girona. A l’espera que es confirmi si serà la Lliga de Campions -el gran objectiu- l’Europa League o la Conference, és la primera vegada a la història que el club ho aconsegueix i per això va voler commemorar-ho amb unes samarretes i la volta d’honor de jugadors i tècnics al final del partit. Una festassa d’allò més emocionant que ha de ser un tastet del que espera al Girona d’aquí a un parell o tres de partits: el bitllet per a la Champions League de la temporada vinent. De moment, el que és segur és que el conjunt gironí jugarà a Europa per primer cop i passarà a ser, per tant, el trentè equip de la Lliga que ha tastat competició europea algun cop. El Girona agafarà el testimoni del Granada, que va estrenar-s’hi la temporada 2020-21 i, fins ara, és el darrer debutant.

Si, com tot fa pensar, el Girona és capaç de fer bo l’avantatge de deu punts respecte al cinquè i es classifica per a la Lliga de Campions, es convertirà en el quinzè club de la Lliga que ho assoleix. Fins ara, han disputat la màxima competició continental Barça, Madrid, Atlètic, València, Deportivo de la Corunya, Sevilla, Vila-real, Athletic Club, Reial Societat, Màlaga, Mallorca, Celta de Vigo, Betis i Osasuna. Formar part d’aquest grup selecte d’equips és el gran repte del Girona en aquestes sis jornades que resten de curs. Depenent dels resultats i en el millor dels casos, contra el Barça a Montilivi, podria haver-hi el primer matx-ball per estacar el bitllet.

El Granada, a la imatge Víctor Díaz amb Rashford, va ser l'últim debutant de la Lliga a Europa el 2020 / Sport

Sigui com sigui, Europa és territori desconegut per al Girona. De fet, fins fa quatre dies el club no es movia de la demarcació ni per fer les pretemporades. Va ser arran de l’arribada del City Group a la propietat quan es va començar a viatjar a Manchester per treballar a l’estiu i a jugar amistosos a Suïssa, Itàlia o França. La temporada que ve ho farà per disputar partits oficials i s’afegirà a la llista de vint-i-nou equips de la Lliga que ja coneixen Europa. El darrer va ser el Granada, però en les diverses competicions continentals (Champions, Europa League, Conference o les desaparegudes Copa de la UEFA, Copa de Fires i Intertoto) hi han passat equips que ara no són a Primera com el Sabadell, Màlaga i Deportivo (a Primera RFEF) o Espanyol, Llevant, Saragossa, Tenerife (Segona Divisió) i, fins i tot el Castella. El filial del Madrid va jugar la Recopa el curs 1980-81 perquè l’any abans -llavors els filials podien jugar-la- havia arribat a la final de la Copa del Rei. Pel que fa a títols o finals, Barça i Madrid s’han coronat campions de la Champions, mentre que el Sevilla, València, Atlètic, Vila-real, Saragossa, Barça i Madrid, de l’Europa League (abans UEFA i Fires). Saragossa, Barça, Atlètic i València han guanyat la Recopa. Per la seva banda, l’Espanyol, Alabès i Athletic Club han estat finalistes de l’Europa League, així com el Mallorca de la Recopa i Atlètic i València de la Champions.