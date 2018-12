Asier Garitano es converteix en el sisè tècnic destituït a Primera

Per Nadal han arribat els nervis a Sant Sebastià. La Reial Societat no ha volgut esperar més i ahir mateix va anunciar la destitució d'Asier Garitano al capdavant de l'equip. El tècnic biscaí havia aterrat a Anoeta aquest estiu després d'una llarga i exitosa trajectòria al Leganés a qui va ascendir de Segona B a Primera però els resultats no l'han acompanyat. El conjunt basc ocupa la quinzena posició a la classificació amb 19 punts, quatre per sobre dels llocs de descens. El fet d'haver guanyat només un dels vuit partits disputats com a local i les quatre derrotes consecutives que encadena l'equip han estat decisius perquè el Consell d'Administració decidís donar per fracassat un projecte acabat de començar. El relleu de Garitano serà l'entrenador de la Reial B, Imanol Alguacil, que ja es va fer càrrec de l'equip amb èxit la temporada passada arran de la destitució d'Eusebio Sacristán.

Garitano es converteix doncs en el sisè entrenador destitutït a Primera Divisió. Una xifra que en temporades anteriors havia estat més alta a aquestes alçades de competició. Enguany, el tècnic que va estrenar aquesta desgraciada llista va ser Leo Franco a l'Osca. L'argentí, sense experiència a les banquetes va ser fulminat a la vuitena jornada de Lliga i substituït per Francisco Rodríguez. Un parell de jornades més va durar Julen Lopetegui, a qui Florentino Pérez va liquidar després de la golejada al Camp Nou (5-1). Santiago Solari va ser-ne el seu relleu.

Dotze jornades va aguantar Mohamed al capdavant de la banqueta del Celta. L'extravagant tècnic argentí no va convèncer la directiva d'un Celta que el va destituir a la 12a jornada. El relleu va ser el portuguès Miguel Cardoso. Eduardo Berizzo tampoc ha fet carrera a l'Athletic Club. El tècnic argentí va caure a la catorzena jornada després d'un 3-0 al camp del Llevant que va encendre totes les alarmes a San Mamés. El president Josu Urrutia va decantar-se pel relleu a la banqueta i va ascendir Gaizka Garitano procedent del filial, Bilbao Athletic. Garitano es va estrenar amb una victòria contra el Girona a l'últim sospir (1-0). El penúltim entrenador destituït va ser Javier Calleja al Vila-real a la quinzena jornada. Els de La Plana ocupen posicions de descens en un inici de curs decebedor. Luis García Plaza, ex del Getafe i del Llevant, va estrenar-se amb un triomf a l'Europa League contra l'Spartak de Moscou (2-0) i un empat insuficient al camp del cuer Osca en l'última jornada.