Guanyar l'Alabès per igualar la primera volta del curs passat

El Girona fa cinc jornades que no guanya (l'últim triomf va ser a finals de novembre, per 1-3, al camp de l'Espanyol), però tot i això està en disposició de tancar una primera volta amb números que encarrilen la permanència. Després de l'empat d'ahir al Ciutat de València l'equip d'Eusebio suma 23 punts i si tomba dissabte que ve l'Alabès a Montilivi, igualarà els números del curs passat en arribar a l'equador del campionat (26). Cert és que aquesta lliga resulta molt més igualada que l'anterior i que, probablement, faran falta almenys 40 punts (qui sap si més) per salvar-se. Però el que ningú pot discutir és que ja hi ha feta una miqueta més de la meitat de la feina.

La victòria que es va escapar per ben poc ahir a València hauria servit per tenir l'ocasió, dissabte, de millorar fins i tot aquells guarismes de fa un any i d'acostar-se encara més a la permanència. De moment l'empat deixa el descens set punts per sota. El marca l'Athletic, amb els mateixos 16 punts que el Vila-real. Aquesta jornada tots dos tenen sortides. Els groguets van demà al migdia a Eibar, mentre que els bascos tancaran la jornada dilluns a la nit a Vigo contra el Celta. L'Athletic no perd des que ha canviat Berizzo per Garitano a la banqueta, però continua amb greus problemes ofensius: ha sumat els últims 5 punts en joc fent només dos gols, i tots dos, de penal, mitjançant el veterà Aduriz.

El Girona haurà d'aparcar ara el xip de la lliga i posar-se el de la Copa perquè dimecres aterra a Montilivi l'Atlètic de Madrid en l'anada dels vuitens de final (19.30). Els madrilenys juguen diumenge a Sevilla en lliga (16.15). El club ha rebut amb molta satisfacció aquesta eliminatòria, perquè representa arribar més lluny que mai a la Copa i perquè permet dur de nou a Montilivi un rival de Champions molt atractiu per a l'espectador. A més, contra l'Atlètic el Girona no hi ha perdut mai. Els tres precedents han acabat amb empat, dos l'any passat en lliga, 2-2 a Montilivi i 1-1 al Wanda, i un altre aquest curs en el campionat domèstic, 1-1 a Montilivi.

Com a mínim el Girona afrontarà els dos partits de la setmana que ve com a local. Dimecres, davant l'Atlètic a la Copa, i dissabte (18.30) davant l'Alabès en lliga per mirar de tancar la primera volta amb una alegria.