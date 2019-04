El nuevo Zorilla s'omplirà en la final anticipada per evitar el descens

«Desitgem trobar-nos un escenari en el qual ens posem per davant i siguem capaços d'estabilitzar el resultat. Treballem per ser nosaltres mateixos sense necessitat d'haver d'aixecar-nos d'aquests cops. L'altre dia qualsevol equip amb 2-0 hauria acabat 4-0 i vam tenir el coratge de sumar un punt perquè l'equip es va rebel·lar i va treure el seu esperit», va dir Sergio González, tot posant l'èmfasi en el caràcter que està mostrant una plantilla que, tal com va passar a Balaídos amb el Celta, tindrà l'efecte ambiental a favor seu. L'afició del Valladolid omplirà el Nuevo Zorrilla amb l'objectiu de guanyar i superar el Girona a la classificació. «Sempre que hi ha un partit difícil, la gent està al nostre costat. No cal ni que els demanem que ens donin suport. Ens empenyeran i tant de bo puguem retornar-los el que ens donaran. Esperem que la comunió continuï fins al final de la Lliga i això ens permeti salvar-nos del descens», va concloure.