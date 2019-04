Cristhian Stuani i tres jugadors més estan a una targeta de la suspensió

Imaginar-se un Girona-Llevant convertit en una final per a la permanència i que Eusebio, o l'entrenador que aquell dia hi hagi en el seu lloc, no pugui comptar amb Cristhian Stuani és un més dels molts malsons que poden tenir els aficionats en un final de temporada que sembla enfosquir-se una mica més cada dia que passa. El Girona es jugarà la permanència en les últimes quatre jornades de Lliga -Sevilla i Llevant a Montilivi; i Getafe i Alabès a fora- i ho farà amb fins a sis jugadors, Stuani, inclòs que es troben a una sola targeta de la suspensió. Amb la groga que va veure a Valladolid, per una picabaralla amb Kiko Olivas ja en el temps de descompte, Stuani ja acumula nou grogues i està a un pas de perdre's el segon partit de la temporada per sanció; mentre que Ramalho, Muniesa i Pere Pons en tenen quatre i també estan a només una de la suspensió. Una mica més lluny, a dues targetes grogues de la suspensió, hi ha Alcalá, que ha vist vuit cartolines aquesta temporada, i Portu i Lozano que n'han vist tres.

El nom de Cristhian Stuani és el més cridaner, però entre els jugadors que poden caure més facilment per sanció en aquest tram final de temporada hi ha tots dos centrals (Ramalho, Muniesa i, en menys mesura, Alcalá) just quan la plantilla sembla tenir clar que jugar amb línia de cinc al darrere és el dibuix amb el que es troben més còmodes. El cinquè central, Juanpe, ha vist 7 targetes comptant la darrera de dimarts a Valladolid.





Els lesionats habituals

Més enllà de les possibles baixes per sancions, el Girona no viu una preocupació especialment greu pel que fa a les lesions, més enllà del dèficit als carrils que s'arrossega des de l'estiu i que no es va saber corregir en el mercat d'hivern. Mojica i Aday han estat fora de combat tot l'any i, ara com ara, són els únics lesionats de la plantilla al costat d'un Carles Planas que no acaba de fer net dels seus problemes físics. Per jugar dissabte a Vigo, Eusebio va deixar fora de la llista per «molèsties físiques» Ramalho i Lozano, però els dos ja van anar convocats a Valladolid, on el basc va jugar de titular com a carriler dret.