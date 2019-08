Després de no ser convocat en el partit d'ahir contra l'Sporting de Gijón a Montilivi, el destí de Marc Muniesa s'allunyava de les files del Girona. En els darrers dies, s'ha especulat que el lloretenc estudiava molt seriosament deixar el Girona per signar amb l'Al-Arabi. Tot i que aquest darrer fet encara no s'ha confirmat, Marc Muniesa deixa el Girona. El club i el jugador han arribat a un acord econòmic per rescindir el contracte que els vinculava.

Muniesa es va incorporar a la disciplina gironina la primera temporada dels de Montilivi a la Liga Santander. El defensa ho va fer en qualitat de cedit per l'Stoke City anglès. És la temporada passada quan es fa efectiva l'opció de compra i el Girona el fitxa. Vestint la samarreta blanc-i-vermella el defensa català ha jugat 32 partits de Lliga i 6 de Copa del Rei.

L'interès de l'Al Arabi

L'Al-Arabi coneix molt bé Marc Muniesa. Primer perquè un dels assistents del tècnic Heimir Hallgrimsson és el palamosí Jordi Condom. I segon, perquè fa menys d'un mes el conjunt asiàtic va enfrontar-se al Girona a Riudarenes, amb Muniesa de blanc-i-vermell, en el primer amistós del projecte Unzué.

L'oferta està confirmada perquè els qatarians necessiten un defensa esquerre. El que caldria també seria l'entesa amb el Girona, que va pagar 5 milions a l'Stoke l'estiu passat per quedar-se el selvatà en propietat, atenent una clàusula de compra obligatòria que hi havia en el contracte de cessió de l'estiu de 2017 si els de Montilivi es mantenien a Primera.