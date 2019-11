Stuani i la sort del Girona per gaudir sempre dels seus gols

Només Cristhian Stuani aconsegueix ser sempre el nom propi del Girona quan trepitja el terreny de joc. És igual el partit que sigui i davant de quin rival, perquè amb l'uruguaià els blanc-i-vermells saben d'entrada que tenen les de guanyar. El davanter, de 33 anys, viu una segona joventut i ho demostra jornada rere jornada millorant les seves xifres. De rècord, per cert. Contra el Fuenlabrada a Montilivi, podria dir-se que Stuani va passar «un dia més a l'oficina». Tranquil i amb seguretat, va trencar el partit als de Mere amb un doblet que donava una còmoda victòria als gironins (2-0) per situar-se en posicions de play-off amb 27 punts. La seva qualitat desborda a Segona Divisió, on és pitxitxi en solitari amb 12 gols, i el Girona sap perfectament la sort que va tenir a l'estiu en confirmar la seva continuïtat amb l'amplicació del contracte fins a l'any 2023.

«Mai guanya un partit un únic jugador, el guanyen tots», exclamava Pep Lluís Martí després del partit. És cert que «tots els jugadors treballen durant tota la setmana» i que els mèrits «són sempre de l'equip», però també és una evidència que sense Stuani el Girona no hauria aconseguit ni la meitat dels punts que té. L'uruguaià ha superat el porter rival en les 8 victòries que col·leccionen els gironins des que va començar la Lliga, a banda de Marc Gual, Borja García, Àlex Granell i companyia. Entre les quals destaquen el hat-trick al Rayo i el doblet d'ahir al Fuenlabrada. En total, ja són 12 gols per continuar líder en solitari com a màxim golejador de Segona per davant d'Ortuño (Oviedo) i Luis Suárez (Saragossa), que en tenen 9. Comptant que s'ha perdut els duels a Ponferrada per compromisos amb la selecció, a Almeria per sanció i tres per molèsties, les xifres són espectaculars.

De moment, el sostre de Stuani es remunta a la temporada 2009-10, quan va aconseguir 22 gols amb l'Albacete a Segona. Tenint en compte que encara no ha acabat la primera volta, tot apunta que el davanter uruguaià podria millorar els seus números aquest curs de la mà del Girona. A Montilivi, tampoc li han anat gens malament les coses. En el seu primer any, coincidint amb l'estrena dels gironins a Primera, va marcar 21 gols i el segon va fer-ne 19.