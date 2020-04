"No és la temporada somiada però estic a gust aquí"

El jugador madrileny del Girona Samu Saiz ha admès en una entrevista amb aficionats realitzada des del perfil d'Instagram del club català que li agradaria "jugar a futbol, que és el que m'apassiona, però ara el que toca és quedar-se a casa".

"És complicat. La situació és una mica tensa. I estan morint moltíssimes persones. Hem de quedar-nos a casa. I no sortir. És pel bé de tots. I no falta res per tornar a gaudir de la vida normal, que és el que volem tots", ha remarcat l'atacant, de 29 anys, que va arribar a Girona l'estiu passat procedent del Leeds United, de la segona divisió del futbol anglès, i que, igual que els seus companys, continua exercitant-se a casa.

"Parlem tots gairebé cada dia per videoconferència. L'equip està amb ganes. Fent les coses bé a casa per, quan es reprengui la lliga, estar el millor possible i poder treure tots els partits que queden. Intentarem fer-ho el millor possible per no tornar a jugar a Segona la temporada vinent. Per fer-ho a Primera", ha remarcat.

Saiz estava cridat a l'inici d'aquest curs a ser un dels noms més destacats de la temporada a Segona Divisió, però fins a la data tan sols ha disputat nou partits com a titular i ha anotat un gol. "No estic vivint la temporada somiada. I, tot i que jo no volia celebrar-ho perquè aquí he viscut dies molt feliços, quan vaig ficar aquest gol vaig decidir fer-ho perquè aquí no estava passant per un bon moment", ha dit, tot recordant el gol que li va fer a l'Osca, el seu exequip.

"M'està costant. No he jugat tots els minuts que voldria. Ni m'estan sortint les coses tan bé com voldria. Però estic tranquil. I molt a gust aquí. Encantat", ha subratllat.