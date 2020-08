Una col·lecció de mals records

El play-off és una via que duu a Primera. Això sí, es tracta d'un camí molt més llarg i dur que l'ascens directe i farcit de perills, paranys i fantasmes que cada any converteixen els somnis de tres equips en una gran frustració. A Montilivi enguany han deixat escapar el tren de l'ascens directe i ara encaren la promoció com l'última bala per assolir l'objectiu. La pressió hi és perquè els gironins són l'equip amb més límit salarial de la categoria però, d'urgències a Almeria i Saragossa també en van ben carregats. El Girona és conscient de la dificultat del camí que l'espera. Només cal recordar les experiències fallides de l'última dècada en què han rebut tres cops de porta als morros. Primer va ser el curs 12-13 en què l'Almeria, molt superior, va barrar el pas a l'equip que entrenava Rubi de l'ascens. Més dura va ser la garrotada de la 14-15 quan el Saragossa, en la primera eliminatòria, va capgirar a Montilivi (1-4) el 0-3 aconseguit a la Romareda. L'any següent va ser l'Osasuna qui va deixar sense festa l'estadi amb un 0-1 a la tornada de la final fent bo el 2-1 del Sadar.

Homes com Granell, Aday, Ramalho o Borja García han vicust i patit algunes de les dues darreres promocions del Girona. No són els únics futbolistes de l'actual plantilla blanc-i-vermella que s'han quedat sense premi en uns play-off. De fet, dels 12 jugadors que han disputat una fase d'ascens a Primera, només un Juan Carlos, amb el Còrdova el 2014, va aconseguir pujar. També ho va fer Alcalá el 2013 contra el Girona, però estava a cavall del primer equip i el filial i no va jugar cap minut. L'ascens de Juan Carlos, això sí, va ser un senyor ascens aconseguit, amb tot en contra al camp del Las Palmas, en la darrera jugada de l'afegit i després d'una invasió d'aficionats local per començar la festa.

La resta, tot han estat disgustos per als jugadors ara blanc-i-vermells. Els últims, de Jordi Calavera amb l'Sporting en què va caure a les semifinals contra el Valladolid amb un autogol sol (3-1) a l'anada i de Diamanka amb el Numància a la final contra el conjunt del Pisuerga (0-3 i 1-1) la mateixa temporada 2017-18. El curs anterior, 216-17, van ser Samu Sáiz (Osca) i Oliván (Cadis) els que es van quedar sense premi. Els aragonesos van caure amb claredat a les semifinials contra el Getafe (3-0) després d'empatar a Osca (2-2). En l'altra eliminatòria, el Cadis d'Oliván va quedar eliminat pel Tenerife de Martí, pel valor de la millor classificació. Mojica amb el Valladolid, Borja García amb el Còrdova i Juan Carlos amb l'Hèrcules també tenen altres experiències negatives.