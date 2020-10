Al Girona li surt cara i suma tres punts valuosos a Castalia

L'encert és el factor diferencial. Això va a missa. Ja es pot jugar d'una manera o d'una altra, optar per un determinat sistema, disposar d'un pressupost estratosfèric. És igual. Tot dependrà de si la pilota entra o no. El que va passar a Castalia ho explica. Dues accions semblants van tenir un desenllaç totalment diferent i van incidir en el 0-1 final, que al Girona li serveix per enterrar el desencís que li havia suposat la derrota del dimecres al camp del Lugo i encarar amb cert optimisme i tranquil·litat la visita del Cartagena dimarts que ve a Montilivi. Una i altra jugada, al tram final de cada part. A la mateixa porteria. L'una, va acabar amb la pilota cap dins. Va néixer de la pressió insistent de la primera línia perquè l'acabés rebent Sylla. La seva centrada al segon pal, per baix, no la va treure cap defensor ni tampoc la va connectar Bustos de primeres. Sí Enric Franquesa, que entrava com una bala directe al pal contrari. Xut creuat i Whalley que se l'empassava per sota les cames. Cara per als giroins. La creu se la va endur el Castelló, en una mena de dejà vu. Ja al descompte, de nou acció per banda dreta, amb una centrada al pal contrari. Allà també hi entrava el 3. En aquella ocasió, Adrián Lapeña. La pilota va avançar metres, en perpendicular a la porteria i ningú va ser capaç de tocar-la. Tampoc el propi Lapeña, ben sol, amb el porter venut i tot de cares per rematar. L'encert. El factor que ha retornat la tranquil·litat a Montilivi, on de moment es treu petroli de l'efectivitat i els gols valen or: tres en sis jornades i nou punts a la butxaca.

Va ser Franquesa un dels homes del partit. Necessitava una actuació com la d'ahir el de Sant Cugat, castigat el dia del debut al Molinón per una entrada absurda i també innecessària que va dinamitar les opcions de victòries del seu equip quan afrontava una situació favorable. Francisco, descontent amb aquella expulsió, el va asseure a la banqueta i no li va donar ni un sol minut més. Amb Antonio Luna afiançat a l'onze, el creuament de cables del balear l'altre dia a l'Anxo Carro pot ser una mena de punt d'inflexió. Franquesa, tot i no jugar a Lugo després de la vermella, sí que ho va fer a Castalia. Actuació convincent, sumant arguments per recuperar galons. Seu va ser el gol, sí. Com també alguna acció destacada per banda esquerra. I si no va fer el segon, va ser perquè li van faltar només uns centímetres. Això ja a la segona meitat, amb el 0-1 manant al marcador, i un Ibra Kebe fent d'extrem i oferint el seu ventall de virtuts malgrat tenir només 20 anys i fer quatre dies que juga i entrena amb el primer equip.



Ritme frenètic, poques ocasions



Llavors ja feia una estona que el Castelló havia augmentat les seves revolucions. Tenia la possessió, pressionava ben amunt i la pilota li durava ben poc als gironins, que fiaven les seves escasses opcions ofensives als xuts des de certa distància. És allà on va aparèixer Gumbau, amb una fuetada que no va trobar porta per ben poc. Juan Carlos encara no havia de salvar els mobles, això ja passaria una mica més tard, però cada pilota que centrava Marc Mateu, o també César Díaz, era un perill. És per això que el gol de Franquesa va arribar en el millor moment. Poc abans del descans, quan la balança es decantava cada cop més a favor dels locals.



Reapareix Stuani