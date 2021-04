Derrotes polèmiques que poden passar factura al Girona

Ben pocs s'hi haurien jugat un pèsol. La irregularitat del Girona durant bona part de la temporada i sobretot a partir del gener feia que les possibilitats d'aspirar a entrar al play-off fossin molt llunyanes i poc realistes. La cosa però, ha canviat d'ençà de l'últim mes i mig. Francisco ha tocat la tecla encertada i el Girona ha trobat la regularitat en el joc, i el més important, en els resultats. Una ratxa de14 de 21 possibles i les errades dels rivals directes han situat els gironins a 4 punts del sisè (Rayo) i del cinquè (Sporting) i a 5 del quart (Leganés) quan només resten set jornades. La distància no és ni de bon tros insalvable i més veient la dinàmica d'un Girona que encara ha de rebre l'Sporting a Montilivi. Les sensacions són bones i l'estat d'ànim de l'entorn ha canviat com un mitjó. En aquest sentit, això fa que encara faci més mal recordar algunes decisions arbitrals que han costat derrotes importants a l'equip. Sobretot contra rivals directes com va ser la de fa deu dies a Vallecas (2-1) però també contra el Leganés a Montilivi (0-2), en dos partits que, en cas de no perdre'ls, haurien fet que el Girona estigués molt més viu en la lluita per una plaça de promoció. A més a més, els deixa amb l'average perdut. De res serveix, però si el Girona hagués empatat els dos partits, ara hi hauria un triple empat a 54 punts entre els tres equips.

El Girona es va quedar sense puntuar en un partit que se li podia haver posat ben de cara només començar. En una acció d'estratègia, Santi Bueno va rematar al fons de la xarxa una centrada de Samu Sáiz i, en primera instància, Prieto Iglesias va validar el gol. Tanmateix, després de cinc minuts de revisió, Pérez Pallas va decidir anul·lar-lo per un fora de joc mil·limètric, si és que ho era. Després d'una bona primera hora de joc sense ocasions clares pel Girona, el Leganés va sentenciar l'última mitja hora amb dos gols de Bua.

Fa només dues jornades el Girona va perdre el que semblava una final. En un partit molt disputat i on els de Francisco van oferir un nivell notable, el focus es va posar en principalment dues jugades. La primera, a la primera part, encara amb 0-0 al marcador quan Fran García va trepitjar Arnau dins l'àrea i el va fer caure. Ni Pulido Santana ni Varón Aceitón des del VAR van voler veure-hi penal. Per contra, sí que l'àrbitre principal va assenyalar-ne un per mans d'Óscar Valentín a les acaballes del partit ja amb 2-1 en contra. Tot i això, el VAR li va fer revisar i al final se'n va desdir.

Dos partits més del Girona han estat plens de polèmica. El primer, la derrota contra el Mallorca a l'estadi (0-1) on Pérez Pallas des del VAR va fer un recital anul·lant un gol a Pablo Moreno i no expulsant Galarreta, entre d'altres. L'altre va ser contra l'Almeria (0-1) amb el fora de joc fantasma de Sadiq en el gol dels andalusos.